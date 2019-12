H πολυτελής εκδοχή του cool

Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες οι βόλτες στην πόλη δεν χρειάζεται να περιορίζονται σε πρωινούς καφέδες, ενώ οι γιορτές κάνουν τα πάρτι σχεδόν καθημερινή υπόθεση.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, ένα καλό κοστούμι φορεμένο λίγο ανατρεπτικά, θα σας βάλει στη σωστή διάθεση και θα σας κάνει να νιώσετε καλοντυμένος, χωρίς το αποτέλεσμα να είναι καθόλου μα καθόλου στημένο.

IN ICONS WE TRUST

· Διαλέξτε ένα κοστούμι σε ένα από τα χρώματα που συνηθίζετε να φοράτε.

· Βρείτε την υφή και τη γραμμή που σας κάνει να νιώθετε άνετα. Συνήθως ένα ίσιο, δίκουμπο σακάκι με ένα παντελόνι σε λίγο πιο στενή γραμμή κολακεύει κάθε σωματότυπο.

· Παίξτε με τους συνηθισμένους κανόνες σε πουκάμισο και γραβάτα, η ανατροπή θα έρθει από αλλού.

· Διαλέξτε να ξεφύγετε από την πεπατημένη και φορέστε ένα ζευγάρι σουέντ παπούτσια σε ανοιχτό καφέ, μαζί με ένα ιδιαίτερο ζευγάρι κάλτσες: είναι η χρονιά τους, γι’ αυτό παίξτε άφοβα με τα patterns και τα χρώματα.

· Αφεθείτε ελεύθεροι στην επιλογή των αξεσουάρ.

IN ICONS WE TRUST

Κοστούμι από μαλλί και βαμβάκι και πουκάμισο, όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Brogue shoes Streptonic. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Πηγή: In Icons We Trust

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και τη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα