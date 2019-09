Η έγκαιρη διάγνωση ανακόπτει θεαματικά την εξέλιξη του δερματικού λεμφώματος

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης για την αντιμετώπιση του δερματικού λεμφώματος τόνισαν οι επιστήμονες στο συνέδριο της Ομάδας Εργασίας Δερματικού Λεμφώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου (European Organisation for Research and Treatment of Cancer - Cutaneous Lymphoma Task Force) που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα.

Όπως εξηγεί η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια της Β’ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», κ. Ευαγγελία Παπαδαυίδ, είναι σημαντικό οι ασθενείς να γνωρίζουν ότι τα δερματικά λεμφώματα έχουν πολύ καλή πρόγνωση και μπορούν να αντιμετωπιστούν, εάν διαγνωσθούν έγκαιρα.

Στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 50-60 νέες περιπτώσεις δερματικών λεμφωμάτων κάθε χρόνο, εκ των οποίων σχεδόν το 60% αφορούν στη σπογγοειδή μυκητίαση.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες ασθενείς με δερματικό λέμφωμα (80%) διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια, ποσοστό υψηλότερο από τον διεθνή μέσο όρο που είναι 75%. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιο αποτελεσματικό τον έλεγχο της νόσου ενώ, η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε καθαρότερο δέρμα και σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς.

Πρωτοποριακή Θεραπεία με Δέσμη Ηλεκτρονίων

Σύμφωνα με την κα Παπαδαυίδ, η ολοσωματική θεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων (Total Skin Electron Beam-TSEB) αποτελεί μια πρωτοποριακή ακτινοθεραπευτική τεχνική για ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ή έχουν υποτροπιάσει μετά από άλλη θεραπεία.

Στην Ελλάδα γίνεται μόνο στο ΑΤΤΙΚΟ, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές, καθώς και σε ελάχιστα άλλα κέντρα στην Ευρώπη.

Η Εξωσωματική Φωταφαίρεση

Σύμφωνα με μελέτη από την Αυστραλία, η οποία θα ανακοινωθεί στο συνέδριο, η Εξωσωματική Φωταφαίρεση θεωρείται ως η καλύτερη θεραπεία πρώτης γραμμής για τα Δερματικά Λεμφώματα, αφού δεν έχει παρενέργειες και οι ασθενείς παραμένουν για καιρό σε αυτή τη θεραπεία, χωρίς να αναγκάζονται να αλλάξουν θεραπεία σύντομα.

Η θεραπεία αυτή, αν και γινόταν στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» μέχρι το 2010, έχει σταματήσει γιατί δυστυχώς δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ στην Ελλάδα, και οι ασθενείς αναγκάζονται για τη θεραπεία αυτή να πάνε στην Αγγλία μέσω ΕΟΠΥΥ.

Πρόσβαση σε θεραπείες που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα μέσω κλινικών μελετών

Όπως εξηγεί η κα Παπαδαυίδ, μέσω της συνεργασίας με την Ομάδα Εργασίας Δερματικού Λεμφώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Αντιμετώπισης του Καρκίνου -EORTC, οι Έλληνες ασθενείς συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες και μπορούν να ωφεληθούν, καθώς λαμβάνουν έγκαιρα φάρμακα τα οποία δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας.

Βάση δεδομένων επιτρέπει σε Έλληνες ασθενείς να λαμβάνουν την ίδια θεραπεία με ασθενείς από Ευρώπη και HΠΑ

Σημαντικές πληροφορίες για τη νόσο είναι δυνατές μόνο μέσω παγκόσμιας συνεργασίας και η διεθνής βάση δεδομένων «PROCLIPI» διευκολύνει αυτή τη συλλογή, χρησιμοποιώντας καλά προκαθορισμένα κριτήρια. Πρόκειται για ένα ασφαλές διαδικτυακό σύστημα δεδομένων, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τη συλλογή πληροφοριών θεραπείας και ποιότητας ζωής ασθενών με δερματικά λεμφώματα. Ξεκίνησε το 2015 με μακροπρόθεσμο στόχο την ανάπτυξη προγνωστικού δείκτη για τα δερματικά λεμφώματα. Μέχρι στιγμής, 50 κέντρα εμπειρογνωμοσύνης από 19 χώρες, ανάμεσά τους και από την Ελλάδα έχουν συμβάλει με δεδομένα από 1500 ασθενείς.

Η Β’ Δερματολογική Κλινική του «ΑΤΤΙΚΟΝ» υποψήφιο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης

Στη χώρα μας λειτουργούν 3 εξειδικευμένα Ιατρεία Δερματικού Λεμφώματος στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς. Στην Αθήνα, στο νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» (Α’ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Ε.Κ.Π.Α.) και στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Ε.Κ.Π.Α.). Στη Θεσσαλονίκη, στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» (Β’ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α.Π.Θ.).

Ωστόσο, η Β’ Δερματολογική Κλινική στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» είναι υποψήφιο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα δερματικά λεμφώματα καθώς σύμφωνα με τα ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ συγκεντρώνει όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται στην αντιμετώπιση των ασθενών με δερματικό λέμφωμα, όπως δερματολόγους, αιματολόγους, ακτινοθεραπευτές κ.α και έχει την δυνατότητα να προσφέρει πρωτοποριακές θεραπείες.