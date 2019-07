Καναδοί επιστήμονες αποκαλύπτουν τη γενετική υπογραφή της ανοσοαπόκρισης στον καρκίνο

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα προγραμματίζεται να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Μερικές φορές δυσκολεύεται στο να επιβραδύνει την πρόοδο της νόσου επειδή δεν δρα γρήγορα ή αρκετά δυνατά. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Clinical Investigation, οι ερευνητές του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ (CRCHUM) αποκάλυψαν για πρώτη φορά τη γενετική υπογραφή αυτής της αποτυχημένης ανοσοαπόκρισης.

«Αυτή η διακριτική υπογραφή περιλαμβάνει 28 γονίδια» επεσήμανε ο Réjean Lapointe, ερευνητής και επικεφαλής της έρευνας για τον καρκίνο στο CRCHUM και συμπλήρωσε. «Ήμασταν σε θέση να αναγνωρίσουμε την υπογραφή μελετώντας τον γενετικό προγραμματισμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος από νεφρικά νεοπλάσματα και από το αίμα των ασθενών των οποίων ο καρκίνος προχωρούσε και στη συνέχεια συγκρίνοντάς το με τον γενετικό προγραμματισμό των ανοσοκυττάρων των υγιή ανθρώπων. Η υπογραφή αυτή θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προβλέψουμε ποιοι ασθενείς θα το κάνουν χειρότερο».

Η ερευνητική ομάδα έδειξε επίσης ότι αυτά τα ίδια γονίδια που συνδέονται με μια αποτυχημένη ανοσολογική απάντηση βρίσκονται σε ασθενείς με καρκίνους διαφορετικούς από τον καρκίνο των νεφρών ή με βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις όπως το AIDS.

Χάρη στην τράπεζα δείγματος και τα ισχυρά εργαλεία της βιοπληροφορικής, οι επιστήμονες κατάφεραν να επικυρώσουν τη σημασία αυτής της υπογραφής σε περίπου 11.500 ασθενείς. «Οι ασθενείς με το χειρότερο κλινικό αποτέλεσμα είχαν μεγαλύτερη παρουσία αυτών των 28 γονιδίων στα ανοσοκύτταρά τους», εξηγεί ο Lapointe, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής στο Université de Montréal και επιστημονικός διευθυντής του Institut de cancer de Montréal.

Από τα 28 γονίδια που εντοπίστηκαν μεταξύ των 20.000 κωδικοποιητικών γονιδίων στο ανθρώπινο σώμα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να δείξουν ότι η έκφραση τριών ειδικών γονιδίων μπορεί ακόμη και να προβλέψει την πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου.

Για την επίτευξη τέτοιων συμπερασματικών αποτελεσμάτων, η ομάδα του Lapointe έπρεπε να χαρτογραφήσει τις διαφορές στον γενετικό προγραμματισμό μεταξύ των ανοσοκυττάρων που βρίσκονται στους όγκους και εκείνων που κυκλοφορούν στο αίμα, καθώς και των διαφορών μεταξύ ανοσοκυττάρων που είχαν διεισδύσει στους όγκους ασθενών με πολύ επιθετική μορφή της ασθένειας και εκείνους που ζουν περισσότερο.

«Η πρόσφατη μελέτη για τον HIV δείχνει ότι η πρωτεΐνη ΜΜΡ9 σχετίζεται με ασθενείς που δεν ελέγχουν πολύ καλά τη μόλυνση», σημειώνει ο Lapointe.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η τεράστια ερευνητική προσπάθεια θα βοηθήσει ως προς την ταυτοποίηση των θεραπευτικών στόχων ή των μηχανισμών που μπορούν να «ξεκλειδωθούν» προκειμένου να ξυπνήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να εξαλείψουν τα καρκινικά κύτταρα.

