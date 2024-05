Συρία: Η πρώτη κυρία Άσμα αλ-Άσαντ διαγνώσθηκε με λευχαιμία

Η Άσμα αλ-Άσαντ, σύζυγος του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, διαγνώσθηκε με λευχαιμία, ανακοινώθηκε από την προεδρία της χώρας.

Προ πέντε ετών, η Άσμα αλ-Άσαντ είχε αναρρώσει πλήρως από καρκίνο του μαστού.

#UPDATE Syrian President Bashar al-Assad’s wife Asma, who recovered from breast cancer in 2019, has been diagnosed with leukaemia, the president’s office said on Tuesday. pic.twitter.com/CeXLhJBFzz

— AFP News Agency (@AFP) May 21, 2024