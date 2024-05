Ινδία: Κλειστά σχολεία λόγω καύσωνα – Ξεπέρασε τους 47 βαθμούς ο υδράργυρος

Καύσωνας πλήττει περιοχές της Ινδίας, με τη θερμοκρασία κατά τόπους να ξεπερνά τους 47 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές στο Νέο Δελχί ζήτησαν να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θεοκρασιών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας προειδοποίησε για «σοβαρό κύμα καύσωνα» αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

India shuts schools as temperatures soar.

Authorities in the capital ordered schools shut early for the summer holiday after temperatures hit 47.4 degrees Celsius (117 degrees Fahrenheit) with Delhi gripped by a severe heatwavehttps://t.co/JgiBGAn0Ng pic.twitter.com/qwrVK33kta

— AFP News Agency (@AFP) May 21, 2024