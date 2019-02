Παίζοντας με τα χρώματα

Σε ένα παιχνίδι με τα χρώματα και τους συμβολισμούς, η ομάδα του In Icons We Trust έχτισε μία εμφάνιση πάνω στο αγαπημένο χρώμα της σεζόν, το έντονο ροζ, μπροστά από ένα μπλε σκηνικό, υπενθυμίζοντας ότι η μόδα είναι, πάνω από όλα, ένα διασκεδαστικό παιχνίδι.

• Ένα έντονο, statement χρώμα όπως το φούξια, αναδεικνύεται ιδανικά όταν το διαλέξουμε για έναν κεντρικό πρωταγωνιστή του συνόλου, όπως το πλεκτό πουλόβερ.

• Ναι, θα μπορούσε να «βάψει» κάτι πιο μεγάλο, σε επιφάνεια, όπως το παντελόνι. Αλλά τότε μιλάμε για άλλες ηλικίες και άλλα συμφραζόμενα, πιο punk και άγρια.

• Η ωριμότητα δένει άψογα με ένα ήσυχο παντελόνι σε σκούρο γκρι χρώμα. Δεν θα λέγαμε όμως όχι σε ένα ροζ σακάκι.

• Το χρώμα του παντελονιού επιτρέπει στα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισης (σακάκι, κάλτσες, παπούτσια) να κάνουν του… κεφαλιού τους, χωρίς συνέπειες.

• Το σακάκι παίζει σε πιο σκούρους τόνους του ροζ και είναι σχεδόν γκρι, δένοντας έτσι άψογα με τα loafers. Σημειώστε ότι είναι σχεδόν basic το κόψιμό του, χωρίς ώμους, και με διακριτικό πέτο και τσεπάκι. Έτσι, αφήνει χώρο στο φούξια να ξεδιπλωθεί χωρίς παρεμβολές.

• Εδώ θα ταίριαζε πολύ ωραία κι ένα τζιν παντελόνι σε σκούρο μπλε και ίσια, κρουστή γραμμή.

Μάλλινο σακάκι, πουλόβερ και βαμβακερό παντελόνι. Όλα Brooks Brothers, διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4 & Αμερικής City Link, Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall /Attica Golden Hall: Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Δερμάτινα loafers Sebago. Διαθέσιμα από το Attica The Department Store

Γυαλιά οράσεως Moncler. Διαθέσιμα από το κατάστημα OCCHIO Papavassiliou, Σταδίου 5

