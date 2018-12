«Let me be Frank»: «Χριστουγεννιάτικο» μήνυμα του Κέβιν Σπέισι

Την πρώτη του δημόσια επανεμφάνιση έκανε ο Κέβιν Σπέισι με βίντεο που δημοσιοποίησε και με το οποίο «απαντά», αινιγματικά είναι η αλήθεια, και στις εναντίον του κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

«Ξέρω τι θέλετε. Σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά μου κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά. Σας έδειξα ακριβώς για το τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε», λέει ο Σπέισι.

Στο βίντεο, που τιτλοφορείται «Let me be Frank» - εμφανές το λογοπαίγνιο με το χαρακτήρα που υποδυόταν στο «House of Cards»- ο Κέβιν Σπέισι με χαρακτηριστική νότια προφορά του Φρανκ Άντεργουντ αναφέρει: «Μπορώ να σας υποσχεθώ αυτό: Εάν δεν πλήρωσα το τίμημα για πράγματα που και οι δύο ξέρουμε ότι έκανα, σίγουρα δεν πρόκειται να πληρώσω για πράγματα που δεν έκανα».

Φορώντας μαγειρική ποδιά και προετοιμάζοντας, υποτίθεται, το χριστουγεννιάτικο δείπνο, ο Σπέiσι, επίσης, δηλώνει: «Βεβαίως θα πουν ότι δεν δείχνω σεβασμό και ότι δεν παίζω με τους κανόνες … Ξέρω τι θέλετε. Με θέλετε να γυρίσω», προσθέτει και υπόσχεται: Δεν έχουμε τελειώσει, ό,τι κι αν λέει ο καθένας».

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Boston Globe επικαλούμενη τον εισαγγελέα του νησιού Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη, γράφει ότι ο Αμερικανός ηθοποιός πρόκειται να διωχθεί ποινικά για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, τον Ιούλιο του 2016, κοντά στη Βοστόνη.

Η αστυνομία του νησιού ερευνούσε από τον Νοέμβριο του 2017 αυτήν την επίθεση, αφού η μητέρα του αγοριού κατήγγειλε τον ηθοποιό, σε μια συνέντευξη Τύπου.

EURONEWS Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη ο Κέβιν Σπέισι

Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται τον τοπικό εισαγγελέα Μάικλ Ο'Κίφι, η κατηγορία σε βάρος του πολυβραβευμένου ηθοποιού πρόκειται να απαγγελθεί επισήμως στις 7 Ιανουαρίου. Όταν το κίνημα #MeToo άρχισε να παίρνει διαστάσεις, ο Σπέισι κατηγορήθηκε από πολλούς άνδρες για σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις όταν ήταν ανήλικοι και η καριέρα του στο Χόλυγουντ φαίνεται ότι καταρρέει. Το γραφείο του εισαγγελέα του Ναντάκετ απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση αυτή.