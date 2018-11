Η διακοπτόμενη δίαιτα έχει παρόμοια αποτελέσματα με τις συμβατικές

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Δεν έχει καμία σημασία ποια από όλες τις δίαιτες επιλέγουμε να ακολουθήσουμε όπως δείχνουν οι νέες μελέτες, αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε πιστά μία που να ταιριάζει στον οργανισμό μας με τη βοήθεια ενός ειδικού και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της αντίστοιχής επιστημονικής εταιρείας.

Η διακοπτόμενη δίαιτα βοηθάει στην απώλεια βάρους και προάγει την υγεία, ωστόσο, δεν είναι ανώτερη από τις συμβατικές δίαιτες περιορισμού θερμίδων, σύμφωνα με τους επιστήμονες του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών για τον Καρκίνο (DKFZ) και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης. Όπως ανακάλυψαν σε μια μελέτη που ονομάζεται HELENA - η μεγαλύτερη έρευνα για τη διακοπτόμενη δίαιτα μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλά μονοπάτια που οδηγούν σε υγιέστερο βάρος και ο καθένας πρέπει να βρει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα και στη συνέχεια να το κάνει.

Φαγητό για οκτώ ώρες και στη συνέχεια δίαιτα τις επόμενες 16 ώρες; ή μήπως είναι καλύτερο δύο ολόκληρες μέρες την εβδομάδα δίαιτα και στη συνέχεια να απολαμβάνεται το φαγητό τις υπόλοιπες μέρες χωρίς φόβο; Η διακοπτόμενη δίαιτα, σύμφωνα με τους ερευνητές είναι γνωστή ως δίαιτα 16: 8 ή διατροφή 5: 2, και αποτελεί μια από τις πιο μοντέρνες επιλογές δίαιτας.

Επίσης, υπάρχουν και πολλά δημοφιλή βιβλία αυτοβοήθειας σχετικά με αυτό το θέμα που υπόσχονται απώλεια βάρους με αμφίβολα αποτελέσματα και έτσι έχουμε τις περιπτώσεις που λέγονται «yo-yo», όταν κάποιος χάνει βάρος και στη συνέχεια το ξαναπαίρνει και μετά επαναλαμβάνει το ίδιο. Αυτές οι συνεχόμενες όμως αλλαγές στο μεταβολισμό μόνο οφέλη δεν προσδίδουν στην υγεία του ατόμου.

Η Γερμανική Εταιρεία Διατροφής (DGE), από την άλλη πλευρά, προειδοποιεί ότι η διακοπτόμενη δίαιτα δεν είναι κατάλληλη για μακροπρόθεσμη ρύθμιση του βάρους. Επιπλέον, όπως επισημαίνει, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της μεθόδου δίαιτας.

Όπως αναφέρει η Ruth Schübel, από το German Cancer Research Center, Heidelberg (DKFZ) με εξειδίκευση στη Diabetology, Nutritional Biochemistry and Nutrition and Dietetics, μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο λίγες μικρές μελέτες σχετικά με τη διακοπτόμενη δίαιτα, οι οποίες όμως έχουν καταλήξει σε εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα για την μεταβολική υγεία. «Αυτό μας έκανε περίεργους και σκοπεύαμε να ανακαλύψουμε εάν αυτά τα αποτελέσματα μπορούν επίσης να αποδειχθούν σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών και για μια παρατεταμένη περίοδο» τόνισε.

Η σωστή επιλογή είναι ισορροπημένη διατροφή σύμφωνα με τη Γερμανική Εταιρεία Διατροφής

Σε συνεργασία με μια ομάδα ερευνητών και επιστημόνων της DKFZ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης, ο Schübel εξέτασε 150 συμμετέχοντες παχύσαρκους φοιτητές για διάστημα ενός έτους στο πλαίσιο της μελέτης HELENA. Κατά την έναρξη της μελέτης, ταξινομήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: Το 1/3 ακολούθησε μια συμβατική δίαιτα περιορισμού θερμίδων που μείωσε την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων κατά 20%.

Η δεύτερη ομάδα διατηρούσε ένα διατροφικό σχέδιο 5: 2 που επίσης μείωσε 20% της πρόσληψης θερμίδων όλη την εβδομάδα.

Η ομάδα ελέγχου δεν ακολούθησε συγκεκριμένο σχέδιο διατροφής αλλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ενημερώθηκε για να ακολουθήσει μια ισορροπημένη διατροφή όπως συνιστά η Γερμανική Εταιρεία Διατροφής.

Μετά την πραγματική φάση της δίαιτας, οι ερευνητές κατέγραψαν το βάρος και την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων για άλλες 38 εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό για όλους τους οπαδούς της διακοπτόμενης δίαιτας. Οι ερευνητές της HELENA διαπίστωσαν ότι οι βελτιώσεις στην κατάσταση υγείας ήταν οι ίδιες και με τις δύο μεθόδους διατροφής.

«Σε συμμετέχοντες και των δύο ομάδων, το σωματικό βάρος και, μαζί με αυτό, το σπλαχνικό λίπος ή το ανθυγιεινό λίπος της κοιλιάς, χάθηκαν και το επιπλέον λίπος στο ήπαρ μειώθηκε» ανέφερε ο Schübel.

Οι αλλαγές στην κατανομή σωματικού βάρους στους συμμετέχοντες στη μελέτη προσδιορίστηκαν επακριβώς με τη χρήση ειδικής απεικόνισης MRT που εκτελέστηκε από την ραδιολόγο Johanna Nattenmüller στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης.

Τα καλά νέα σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ότι μια μικρή επιτυχία στην δίαιτα είναι ήδη ένα μεγάλο κέρδος για την υγεία. Όσοι μειώνουν το σωματικό τους βάρος μόνο κατά 5% χάνουν περίπου το 20% επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους και περισσότερο από το 1/3 του λίπους στο ήπαρ - ανεξάρτητα από τη διατροφική μέθοδο που έχουν χρησιμοποιήσει.

Παρόλο που η μελέτη HELENA δεν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες που υπήρχαν για τη διακοπτόμενη δίαιτα, δείχνει επίσης ότι αυτή η μέθοδος αυτή δεν είναι λιγότερο ευεργετική από τις συμβατικές δίαιτες απώλειας βάρους.

«Επιπλέον, για κάποιους ανθρώπους φαίνεται να είναι πιο εύκολο να είναι πειθαρχημένοι για δύο ημέρες αντί να μετράνε τις θερμίδες και να περιορίζουν το φαγητό τους κάθε μέρα» εξήγησε ο Tilman Kühn, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της μελέτης και συμπλήρωσε. «Όμως για να διατηρήσουν το νέο σωματικό βάρος, οι άνθρωποι πρέπει να στραφούν μόνιμα σε μια ισορροπημένη διατροφή η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της Γερμανικής Εταιρείας Διατροφής».

Δεν έχει σημασία η μέθοδος δίαιτας αλλά η πιστή συμμόρφωση σε αυτήν

Σύμφωνα με τον Kühn, τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι δεν είναι πρωτίστως η διατροφική μέθοδος που έχει σημασία, αλλά ότι είναι πιο σημαντικό να αποφασίσουμε για μια μέθοδο που μας ταιριάζει και στη συνέχεια να την ακολουθήσουμε πιστά.

Οι συνεργαζόμενοι ερευνητές της μελέτης: Ruth Schübel, Johanna Nattenmüller, Disorn Sookthai, Tobias Nonnenmacher, Mirja E. Graf, Lena Riedl, Christopher L. Schlett, Oyunbileg von Stackelberg, Theron Johnson, Diana Nabers, Romy Kirsten, Mario Kratz, Hans-Ulrich Kauczor, Cornelia M. Ulrich, Rudolf Kaaks, and Tilman Kühn την δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο «The American Journal of Clinical Nutrition» με τίτλο «Effects of intermittent and continuous calorie restriction on body weight and metabolism over one year: a randomized controlled trial. 2018».

Πηγή: https://www.dkfz.de/en/presse/pressemitteilungen/2018/dkfz-pm-18-64-Intermittent-fasting-No-advantage-over-conventional-weight-loss-diets.php