«Game of Thrones»: Αποκαλύπτεται ο «διάδοχος» της δημοφιλούς σειράς

Η αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα προβολής του τελευταίου κύκλου της σειράς «Game of Thrones» (GoT) έχει αρχίσει, αλλά μέρος του μυαλού των φανατικών θαυμαστών της σειράς είναι ήδη στραμμένο στο «και…μετά, τι;». Από όλους ήταν αναμενόμενο ότι η HBO, εταιρεία παραγωγής, θα προχωρούσε σε spin-off. Και έχουν αρχίσει να διαρρέουν πληροφορίες για την καινούργια σειρά που θα βασίζεται στο GoT.

Από την ιστοσελίδα του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, του συγγραφέα πάνω στα μυθιστορήματα του οποίου βασίστηκε η τηλεοπτική σειρά, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Κατ’ αρχάς, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για πρίκουελ. Και σε μια ανάρτηση, την οποία στη συνέχεια έσβησε, ανέφερε και το όνομα της σειράς: «The Long Night» -«Η Μακριά Νύχτα». Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Sun», ο Μάρτιν είχε γράψει: «Το κάστινγκ έχει τώρα ξεκινήσει για το “Η Μακριά Νύχτα”, το πρώτο σόου της σειράς που θα διαδεχθεί το “Game of Thrones” για να κινηματογραφηθεί».

Ο συγγραφέας ανέφερε ότι επεξεργάζονται και άλλα spin-offs: «Κάθε μία από αυτές τις ιδέες που συζητούνται είναι για πρίκουελ, αντί για σίκουελ. Κάποιες μπορεί να μην τοποθετούνται καν στο Ουέστερος. Αντί για “spin-off”, προτιμώ τον όρο “διάδοχο σόου”. Έτσι τις λέω. Δεν μπορώ να σας πω το περιεχόμενο αυτών των πρότζεκτ. Όχι. Συγγνώμη, θα ήθελα να μπορούσα να το κάνω».

Αν και ο ίδιος ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν θα εμπλακεί στην καινούργια σειρά, απόντες θα είναι οι συνεργάτες στο GoT, Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Βάις. Ο Μάρτιν είχε ανακοινώσει ότι υπάρχουν πέντε πιλοτικά σενάρια. Τον περασμένο Ιούνιο, η HBO ανακοίνωσε ότι, τελικά, επελέγη το σενάριο της Τζέιν Γκόλντμαν -γνωστής από το «Kingsman: The Secret Service».

Η ίδια είπε στο «Digital Spy» ότι το σόου θα περιλαμβάνει ένα μίγμα χιούμορ και αιματοχυσίας, για το οποίο φημίζεται: «Αυτά είναι τα πράγματα που αγαπώ και μου αρέσει να κάνω... Θα ήμουν ασυνεπής αν δεν τα έβαζα μέσα». Στη σελίδα στη Wikipedia για τη σειρά μυθιστορημάτων «Ένα Τραγούδι Πάγου και Φωτιάς» του Μάρτιν - στην οποία βασίζεται το «Game of Thrones» - σημειώνεται ότι «Η Μακριά Νύχτα» αναφέρεται σε μια περίοδο απέραντου σκότους στον κόσμο «η οποία διήρκεσε μια γενιά, και έσπειρε τον όλεθρο, μέσω λιμού και τρόμου».

Στην ίδια ανάρτηση όπου είχε αποκαλύψει το όνομα της καινούργιας σειράς, ο Μάρτιν έσπευσε να αποκαλύψει ένα από τα μεγάλα ονόματα που προορίζονται να πρωταγωνιστήσουν εκεί: «Η Ναόμι Γουότς ανεβαίνει στο πλοίο ως ένα από τα αστέρια μας... Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος. Καλώς ήλθες στο Ουέστερος, Ναόμι».

HELEN SLOAN / HBO

Η HBO δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει, αλλά δεν θα καταφέρει να καλύπτει το casting με πέπλο μυστηρίου για πολύ καιρό ακόμη. Γράφτηκε στο «Deadline Hollywood» πως έχει ανακοινωθεί ότι πρωταγωνιστής θα είναι ο Τζος Ουάιτχαουζ, Βρετανός ηθοποιός γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία «Poldark» και ως «Mr. Burberry» στη διαφήμιση για το ανδρικό άρωμα του γνωστού Οίκου.

naftemporiki.gr