«Ακαδημία» για νέους με ενδιαφέρον για τη βιομηχανία τροφίμων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το ReGeneration Academy for Food Innovation - Powered by New Agriculture for a New Generation.

Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ReGeneration και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα μας παρουσιάζει ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση για στελέχη με επικαιροποιημένες γνώσεις αλλά και εξειδικευμένες δεξιότητες. Στόχος του ReGeneration Academy for Food Innovation-Powered by New Agriculture for a New Generation, είναι η ενίσχυση της εξειδίκευσης νέων επιστημόνων με εφόδια που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις θέσεις σε τομείς σχετικούς με την επιστήμη της τεχνολογίας τροφίμων, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το ReGeneration Academy Food Innovation- Powered by New Agriculture for a New Generation προσκαλεί νέους και νέες έως 29 ετών, αποφοίτους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (γεωτεχνικών σχολών, χημείας, χημικών μηχανικών και άλλων πτυχιούχων σχετικών με τον κλάδο των τροφίμων), με 0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και ενεργή συμμετοχή σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, να κάνουν την αίτησή τους και να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με καταξιωμένα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και εξειδικευμένους επιστήμονες του χώρου από ελληνικά πανεπιστήμια και από το πανεπιστήμιο Rutgers των Η.Π.Α. Έχει διάρκεια 75 ώρες, υλοποιείται ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Περιλαμβάνει επίσης ένα εξειδικευμένο, βιωματικό εκπαιδευτικό τριήμερο που θα πραγματοποιηθεί στη Βαμβακού Λακωνίας, με τη συνεργασία της ομάδας Vamvakou Revival, που υλοποιεί την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς με την οικονομική και ηθική υποστήριξη του Ίδρυματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσα από τη σελίδα του προγράμματος έως και τις 10 Φεβρουαρίου, μέχρι τις 14:00.

