Ανοίγει τις πόρτες του το ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens

Την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens, του πρώτου Hyatt ξενοδοχείου στην ελληνική πρωτεύουσα και του πρώτου ξενοδοχείου του brand Grand Hyatt στη χώρα, ανακοίνωσε η Hyatt Hotels Corporation.

Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και συνδυάζει τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική με το πρωτοποριακό design, ενώ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Τα 309 δωμάτια του ξενοδοχείου ενσωματώνουν στοιχεία που θυμίζουν την αρχαία Αθήνα. Mε αυθεντικά έργα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το ξενοδοχείο αναδεικνύει επίσης το state of the art lobby που διαθέτει με το έκθεμα The Coin, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τα αρχαία αθηναϊκά νομίσματα και αντιπροσωπεύει την ελληνική οικονομική ευμάρεια του 5ου αιώνα π.Χ. Ταυτόχρονα, το rooftop του ξενοδοχείου φιλοξενεί το εξαιρετικό Penthouse Restaurant και μία εξωτερική πισίνα με θέα προς την Ακρόπολη.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Τρικουράκης, General Manager του ξενοδοχείου, «το Grand Hyatt Athens θα προσφέρει στους επισκέπτες απαράμιλλες εμπειρίες φιλοξενίας και ποιότητας υπηρεσιών σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής, καινοτομίας και μίνιμαλ πολυτέλειας».

Τη διοίκηση του ξενοδοχείου έχει αναλάβει η Kokari Limited/KNOSSIAN GROUP, ενώ την κατασκευή και διαμόρφωση επιμελήθηκε ο διεθνής όμιλος επένδυσης ακινήτων Henderson Park and Hines.