First day of the 3rd conference "PASOK - Movement for Change",at Paleo Faliro Indoor Hall (Tae Kwon Do), May 20, 2022. / Πρώτη μέρα του 3ου συνέδριου ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), 20 Μαΐου 2022.