Ο «Πλανήτης των Πιθήκων» συνεχίζεται με νέα ταινία

Τον τίτλο και το καστ της νέας ταινίας του «Πλανήτη των Πιθήκων» αποκάλυψε η 20th Century Studios.

Το νέο «Planet of the Apes», θα φέρει τον τίτλο «Kingdom of the Planet of the Apes» και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αμερικανός Ουές Μπαλλ ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα είναι οι ηθοποιοί: Όουεν Τιγκ, Φρέγια Άλλαν και Πίτερ Μέικον.

Η ιστορία ακολουθεί το κλείσιμο της τριλογίας του 2017, «War for the Planet of the Apes». Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Άντι Σέρκις ως Caesar, ο χιμπατζής που ηγήθηκε της επανάστασης των πιθήκων.

Τη νέα ταινία υπογράφουν σεναριακά οι Τζος Φρίντμαν, Ρικ Τζάφα, Αμάντα Σίλβερ και Πάτρικ Έισον.

«Ο Πλανήτης των Πιθήκων είναι από τις πιο εμβληματικές ιστορίες επιστημονικής φαντασίας στον κινηματογράφο, καθώς και ένα ανεξίτηλο κομμάτι της κληρονομιάς του στούντιο μας», δήλωσε ο Στιβ Άσμπελ, πρόεδρος της 20th Century Studios.

«Με το ‘’Kingdom of the Planet of the Apes’’ έχουμε το προνόμιο να συνεχίσουμε την παράδοση της σειράς στον είδος αυτού του ευφάνταστου κινηματογράφου, που πυροδοτεί τη σκέψη και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με το κοινό το 2024, το εξαιρετικό όραμα του Ουές Μπαλλ για αυτό το νέο κεφάλαιο».

Βασισμένο στη νουβέλα του Γάλλου μυθιστοριογράφου Πιέρ Μπουλ, που κυκλοφόρησε το 1963, ο «Πλανήτης των Πιθήκων» μεταφέρθηκε γρήγορα στον κινηματογράφο. Το 1968 η ταινία «Planet of the Apes» έκανε πρεμιέρα με τον Τσάρλτον Ίστον στον πρωταγωνιστικό ρόλο.