Παρατείνεται το «Τζεμ» στο Studio Μαυρομιχάλη

Το έργο της Ελέιν Μέρφυ από τον Θεατρικό Οργανισμό Νέος Λόγος θα συνεχιστεί ως την Κυριακή 17 Απριλίου.

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο της Ελέιν Μέρφυ «Τζεμ» σε μετάφραση Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη και σκηνοθεσία Φώτη Μακρή. Με τις Μαρία Κανελλοπούλου, Στέλλα Κρούσκα και Βασιλίνα Κατερίνη.

Το έργο «Τζεμ» γράφτηκε το 2008 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς στο Dublin Fringe Festival στο Δουβλίνο και κέρδισε το βραβείο Fishamble New Writing Award. Αμέσως μετά η παράσταση μεταφέρθηκε στο Civic Theatre στο Δουβλίνο. Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιο για το καλύτερο έργο της χρονιάς στην Ιρλανδία από τα Irish Times Theatre Awards. Το 2009 παρουσιάστηκε στο Edinburgh Fringe Festival στη Σκωτία και κέρδισε το βραβείο Carol Tambor Best of Edinburgh Award. Το 2008, η Ελέιν Μέρφυ κέρδισε το βραβείο Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award. Από το 2008 μέχρι σήμερα, «Τζεμ» έχει παιχτεί σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο.