Χρυσά Βατόμουρα 2022: Ο Μπρους Γουίλις απέκτησε τη δική του, ξεχωριστή κατηγορία

Μια κατηγορία… μόνος του απέκτησε ο Μπρους Γουίλις στα Χρυσά Βατόμουρα 2022, καθώς η επιτροπή των «Razzies» αποφάσισε να δώσει στον γνωστό ηθοποιό μια ξεχωριστή κατηγορία, για τις ερμηνείες του στις οκτώ ταινίες που πρωταγωνίστησε μέσα στην περασμένη χρονιά.

Μπορεί ο Μπρους Γουίλις να έχει χαράξει τη δική του πορεία με τις ταινίες «Die Hard» (Πολύ Σκληρός Για Να Πεθάνει), όμως τώρα ο ηθοποιός γράφει ιστορία στα φετινά Χρυσά Βατόμουρα. Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ειδική κατηγορία «Χειρότερη Ερμηνεία από τον Μπρους Γουίλις σε Ταινία του 2021» και σε αυτή περιλαμβάνονται οι ρόλοι του στις ταινίες «American Siege», «Apex», «Cosmic Sin», «Dreadlock», «Fortress», «Midnight in the Switchgrass», «Out of Death» και «Survive The Game».

Τα Χρυσά Βατόμουρα είναι ένας θεσμός που ισχύει από το 1980. Τα βραβεία θεωρούνται τα αντι-Όσκαρ και οι υποψήφιοι ανακοινώνονται την παραμονή της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, των σημαντικότερων βραβείων στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Φαβορί στα φετινά βραβεία είναι, επίσης, το μιούζικαλ του Netflix «Diana» με εννιά υποψηφιότητες ενώ, παράλληλα, υποψήφιοι είναι και οι ηθοποιοί Μπεν Άφλεκ -για το «The Last Duel», Τζάρεντ Λέτο -για το «House of Gucci», Έιμι Άνταμς -για το «The Woman in the Window» και ο Μαρκ Γουόλμπεργκ -για το «Infinite».

Οι νικητές της απονομής για τα 42α Χρυσά Βατόμουρα θα ανακοινωθούν το Σάββατο 26 Μαρτίου.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά

Χειρότερη Ταινία

«Diana the Musical» (The Netflix Version)

«Infinite»

«Karen»

«Space Jam: A New Legacy»

«The Woman in the Window»

Χειρότερος Ηθοποιός

Σκοτ Ίστγουντ για το «Dangerous»

Ρόε Χάρτραμπφ (ως Πρίγκιπας Κάρολος) στο «Diana the Musical»

ΛεΜπρον Τζέιμς για το «Space Jam: A New Legacy»

Μπεν Πλατ για το «Dear Evan Hansen»

Μαρκ Γουόλμπεργκ για το «Infinite»

Χειρότερη Ηθοποιός

Έιμι Άνταμς για το «The Woman in the Window»

Τζεάνα Ντε Γουάαλ για το «Diana the Musical»

Μέγκαν Φοξ για το «Midnight in the Switchgrass»

Τάριν Μάνινγκ για το «Karen»

Ρούμπι Ρόουζ για το «Vanquish»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Έιμι Άνταμς για το «Dear Evan Hansen»

Σόφι Κούκσον για το «Infinite»

Έριν Ντείβις (ως Καμίλα) για το «Diana the Musical»

Τζούντι Κέι (ως Βασίλισσα Ελισάβετ και Μ. Κάρτλαντ) για το «Diana the Musical»

Τάριν Μάνινγκ για το «Every Last One of Them»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπεν Άφλεκ για την «Τελευταία Μονομαχία»

Νικ Κάνον για το «The Misfits»

Μελ Γκίμπσον για το «Dangerous»

Γκάρεθ Κίγκαν για το «Diana the Musical»

Τζάρεντ Λέτο για το «Ο Οίκος Gucci»

Χειρότερη Ερμηνεία του Μπρους Γουίλις σε ταινία του 2021

Ο Μπρους Γουίλις στο «American Siege»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Apex»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Cosmic Sin»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Deadlock»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Fortress»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Midnight in the Switchgrass»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Out of Death»

Ο Μπρους Γουίλις στο «Survive the Game»

Χειρότερο Ζευγάρι

Κάθε μέλος του καστ και κάθε μουσικό νούμερο στο «Diana the Musical»

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς και κάθε χαρακτήρας animation της Warner στο «Space Jam: A New Legacy»

Ο Τζάρεντ Λέτο και το πρόσωπό του από λάτεξ, τα φαρδιά του ρούχα και η γελοία του προφορά στον «Οίκο Gucci»

Ο Μπεν Πλατ και οποιοσδήποτε άλλος χαρακτήρας που παίζει σαν να απολαμβάνει το 24ωρο τραγούδι του Μπεν Πλατ στο «Dear Evan Hansen»

Τομ και Τζέρι στο «Tom & Jerry the Movie»

Χειρότερο Ριμέικ, Rip-Off ή Σίκουελ

«Karen» (τύπου ριμέικ του «Cruella deVil»)

«Space Jam: A New Legacy»

«Tom & Jerry the Movie»

«Twist» (ραπ ριμέικ του «Oliver Twist»)

«The Woman in the Window» (αντιγραφή του «Μάρτυρα Εγκλήματος»)

Χειρότερη Σκηνοθεσία

Κρίστοφερ Άσλεϊ για το «Diana the Musical»

Στίβεν Τσμπόσκι για το «Dear Evan Hansen»

Κόουκ Ντάνιελς για το «Karen»

Ρένι Χάρλιν για το «The Misfits»

Τζο Ράιτ για το «The Woman in the Window»

[email protected]