Αυστραλία: Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Η αυστραλιανή τράπεζα Delphi Bank, αναπόσπαστο μέλος της ελληνοαυστραλιανής κοινότητας, ξεκίνησε μια εθνική έκκληση, για να βοηθήσει το #leadtheway για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Καθώς η Ελληνοαυστραλιανή και η ευρύτερη κοινότητα τιμά τη μνήμη των 200 χρόνων της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, η Delphi Bank, θυγατρική της Bendigo and Adelaide Bank, της έκτης μεγαλύτερης αυστραλιανής τράπεζας, «επέλεξε να τιμήσει τις ρίζες της και αναζητά δικαιοσύνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

EPA/MATTHEW FEARN

«Ως Ελληνο-Αυστραλοί, η κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας και η κοινότητά μας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν ποιοι είμαστε, όχι μόνο ως άτομα, αλλά και ως Τράπεζα, της οποίας οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τους Έλληνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης και, τώρα, τέταρτης γενιάς που ζουν στην Αυστραλία», τόνισε ο Δημήτρης Σαρρής, γενικός διευθυντής της Delphi Bank.

«Μέσω αυτής της εκστρατείας, επιδιώκουμε να συνδεθούμε περαιτέρω με τους πελάτες μας και την κοινότητά μας και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο όχι μόνο εδώ στην Αυστραλία, αλλά και στο εξωτερικό, γι' αυτό το πολύ σημαντικό πολιτιστικό ζήτημα».

Σε μια συμβολική κίνηση, ο Δημήτρης Σαρρής, υπέγραψε πρώτος το αίτημα, τονίζοντας τη σημασία της υπεράσπισης αυτού του ζητήματος, αλλά και τους στενούς δεσμούς που έχει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία με την Delphi Bank, την ελληνική κοινότητα και ιστορία.

,

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της τράπεζας, τη στήριξή τους στην εκστρατεία εξέφρασαν και τα μέλη της επιτροπής «Australians for the Return of the Parthenon Sculptures» (Αυστραλοί για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα), με επικεφαλής την Elly Symons και τον Γιώργο Βαρδά, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «εξαιρετική πρωτοβουλία» που «καλεί όλους τους φιλέλληνες να υπογράψουν το αίτημα και να ακουστεί η φωνή τους».

«Είμαστε σίγουροι ότι οι Αυστραλοί θα υποστηρίξουν την επανένωση των γλυπτών στην Ελλάδα και στο μνημείο του Παρθενώνα», σημειώνει η επιτροπή.

Επιπλέον, η καλλιτέχνιδα και υπέρμαχος του ελληνικού πολιτισμού, Νάταλι Ρομποτή, έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της στην εκστρατεία, συνεργαζόμενη με την τράπεζα για τη δημιουργία έργων ζωγραφικής εμπνευσμένα από τα Γλυπτά, με τίτλο «Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἐνώσει».

AP IMAGES/WALTRAUD GRUBITZSCH

Το αίτημα της Delphi Bank μπορεί να υπογραφεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας delphibank.com.au/leadtheway από τους ενδιαφερόμενους σε όλον τον κόσμο, καθώς και από όλα τα καταστήματα της Delphi Bank σε Βικτώρια, Νέα Νότια Ουαλία, Νότια Αυστραλία και Κουίνσλαντ.