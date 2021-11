Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη της Σπάρτης σε «Διεθνές Κέντρο Υπαίθριου Αθλητισμού και Αγώνων Υπεραντοχής»

Μνημόνιο συνεργασίας για την «Ανάδειξη της Σπάρτης ως Παγκοσμίου Κέντρου Υπαίθριου Αθλητισμού και Αγώνων Υπεραντοχής» υπέγραψαν ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης και ο δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, στο δημαρχείο της πρωτεύουσας της Λακωνίας.

Παρόντες ήταν ο βουλευτής τη;ς Ν.Δ. Νεοκλής Κρητικός, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο δήμαρχος Ευρώτα Δήμος Βέρδος κι εκπρόσωποι των αθλητικών φορέων του νομού.

Σκοπός του τριετούς μνημονίου συνεργασίας είναι η ενίσχυση κι ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή και η προβολή των αθλητικών διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Σπάρτη -κυρίως υπαίθριοι αγώνες δρόμου υπεραντοχής και υπεραποστάσεων- ώστε να καταστεί η πόλη παγκόσμιο κέντρο αγώνων δρόμου υπεραντοχής και υπεραποστάσεων (Sparta International Center for Endurance and Distance Running).

Ο δήμος Σπάρτης αναλαμβάνει την αναβίωση και προβολή αρχαίων Σπαρτιατικών αγωνισμάτων, μέσα από την διοργάνωση ημερίδων και πανομοιότυπων αγώνων, ενώ ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου θα υλοποιήσει δεκάδες εκδηλώσεις αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Ενδεικτικά:

* Σπάρτη - Θερμοπύλες (υπερμαραθώνιος 340χλμ.),

* Θερμοπύλες - Σπάρτη (υπερμαραθώνιος - the Return of the Glory από τον Όμιλο Spartan Race του Joe deSena),

* Σπάρταθλον (υπερμαραθώνιος Αθήνα – Σπάρτη),

* Θερμοπύλες - Σπάρτη (αγώνας σκυταλοδρομίας),

* Σπάρτη - Κορυφή Ταϋγέτου (αγώνας δρόμου),

* Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος (Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα, 460χλμ.),

* Δρόμος Αθανάτων (Τρίπολη - Σπάρτη - Καλαμάτα, 142χλμ),

* Αγώνας Δρόμου «Βασιλιάς Λεωνίδας» (Τρίπολη - Σπάρτη),

* Sparta City Ultra (τρεις αγώνες δρόμου υπεραντοχής γύρω από την Λεωφορ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, επί 6, 12 και 24 ώρες),

* Λακεδαιμόνιος Δρόμος (Μυστράς - Γεράκι - Μονεμβάσια, 130χλμ),

* 3ο Sparta Night Run,

* 14ος Παλαιολόγειος Δρόμος (Μυστράς - Μαγούλα - Σπάρτη - Μυστράς),

* Αγώνας δρόμου «Ωραίας Ελένης» (από το «Παλάτι του Μενελάου» μέχρι τη νησίδα Κρανάη στο Γύθειο),

* Ολυμπία - Σπάρτη (αγώνας δρόμου υπεραντοχής),

* SPARTAN RACE / Spartan Trifecta World Championship (μεικτός αγώνας ανώμαλου δρόμου, αντοχής, δύναμης, κλπ.),

* Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καστορίου 23χλμ.

* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και Διεθνής αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας στις Καρυές,

* Σπαρτακιάδα (Αγώνας Ποδηλασίας Αθήνα - Σπάρτη),

* Ποδηλατοδρομία Θερμοπύλες - Σπάρτη,

* Spartan Combat 2021 (Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών), με διοργανωτή τον κ. JoedeSena / SpartanRace,

* Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛΟΠ),

* Επίδειξη Αγώνων Πάλης και Πυγμαχίας στη κεντρική Πλατεία της Σπάρτης,

* «Μάχη Θερμοπυλών» (Πανελλήνιος Αγώνας Αεροβόλων Όπλων Α΄ Κατηγορίας),

* Αναβίωση των Καρνείων, των Υακυνθίων και των Λεωνιδείω.

* Ποδοσφαιρικοί αγώνες Παίδων μεταξύ ομάδων που φέρουν το όνομα Σπάρτα ή Σπάρτακ (Σπάρτα Ρότερνταμ, Σπάρτα Πράγας, Σπάρτακ Μόσχας κ.α.), καθώς και αντίστοιχων γυναικείων ομάδων.

* Ανάδειξη του Trekking ως πόλος έλξης επισκεπτών και διεθνών προσωπικοτήτων



Επιπλέον, με συντονισμό του δήμου Σπάρτης θα πραγματοποιούνται προωθητικές ημερίδες σε τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και επισκέψεις σε σχολεία της περιοχής, με τη συμμετοχή και την υποστήριξη του υφυπουργείου Αθλητισμού, για τη διάδοση του αθλητισμού στις νεαρές ηλικίες.

Το υφυπουργείο Αθλητισμού:

* θα συνεργάζεται με τον δήμο Σπάρτης, στηρίζοντας ενεργά τις αθλητικές πρωτοβουλίες του, παρέχοντας αιγίδα και εξετάζοντας κατά προτεραιότητα το ενδεχόμενο χρηματοδότησης δράσεων και αναβάθμισης εγκαταστάσεων,

* θα συνδράμει στην ανάδειξη του δήμου Σπάρτης ως αθλητικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών, με την υποστήριξη ποικίλων αθλητικών και εν γένει πολιτιστικών γεγονότων,

* θα διερευνήσει, σε συνεργασία με τις αθλητικές Ομοσπονδίες, τις δυνατότητες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Σπάρτης για την προετοιμασία και τις προπονήσεις αθλητών, ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων, ενόψει αθλητικών γεγονότων ή έναρξης των πρωταθλημάτων,

* θα προβάλλει τη συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να προωθούνται οι δράσεις και οι διοργανώσεις.