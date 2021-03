Μπάσκετ: Ανακοίνωσε Φορντ το Περιστέρι

Mεταγραφική ενίσχυση για το Περιστέρι, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ Τζόρνταν Φορντ ως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο Φορντ, που αποφοίτησε πέρυσι από το κολέγιο Σεντ Μέρις, έπαιζε στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς, Άγουα Καλιέντε Κλίπερς, στη G-League.

H ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει την συμφωνία της με τον αθλητή Τζόρνταν Φορντ (23χρ., 1.85), ο οποίος θα φοράει την φανέλα του Συλλόγου ως το τέλος της σεζόν 2020-2021.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα ισχυροποιήσει με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, δίνοντας λύσεις τόσο στο κομμάτι της επιθετικής παραγωγικότητας, όσο και στην δημιουργία.

Who is who

Ο Τζόρνταν Φορντ γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1998 στο Φόλσομ της Καλιφόρνια, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στις δυο θέσεις των γκαρντ με την ίδια ευχέρεια.

Αποφοίτησε από το Κολέγιο του Saint Mary's παίζοντας από το 2016 μέχρι το 2020, όπου είχε 14.5 πόντους μέσο όρο, 2.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 133 παιχνίδια συνολικά στα τέσσερα χρόνια.

Στην τελευταία σεζόν (senior season) στο κολέγιο έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις του ολοκληρώνοντας την χρονιά με 21.9 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.5 κλέψιμο ανά αγώνα σε 34 παιχνίδια εκ των οποίων σε όλα ήταν στην βασική πεντάδα.

Μάλιστα, αγωνίζονταν 38 λεπτά κατά μέσο όρο που ήταν και τα περισσότερα από κάθε άλλη σεζόν.

Στη συνέχεια δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του 2020, αλλά δεν επελέγη και κατόπιν υπέγραψε συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι τον αποδέσμευσαν στις 14 Δεκεμβρίου του 2020.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 συμπεριλήφθηκε στο ρόστερ των Agua Caliente Clippers, που αποτελεί θυγατρική ομάδα των Κλίπερς στην G-League.

Εκεί, για την σεζόν 2020-2021 έπαιξε σε 15 αγώνες, έχοντας 13.9 πόντους μέσο όρο, 3.5 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ».