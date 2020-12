Οι κορυφαίες αναζητήσεις των παιδιών για τα Χριστούγεννα του 2020

Οι ειδικοί του Kaspersky Safe Kids έχουν αναλύσει ανώνυμες αναζητήσεις των παιδιών στο διαδίκτυο κατά τον μήνα Νοέμβριο - μια εποχή κατά την οποία τα παιδιά συνήθως φτιάχνουν τις χριστουγεννιάτικες wish list τους.

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί «ενδιαφερόμενοι» αυτών των διακοπών είναι τα παιδιά, μπορεί να είναι δύσκολο για ορισμένους γονείς και μέλη της οικογένειας να βρουν τις απόλυτες ιδέες για δώρα. Η Kaspersky συνιστά στους γονείς να εξετάζουν προσεκτικά τα κορυφαία ενδιαφέροντα των παιδιών στο Διαδίκτυο για να είναι σίγουροι ότι τα δώρα που αγοράζουν είναι αυτά που πραγματικά θέλουν τα παιδιά τους φέτος.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Kaspersky, βάσει ανωνυμοποιημένων metadata που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες του Kaspersky Safe Kids, τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετά πράγματα τον Νοέμβριο. Ηλεκτρονικά και μη παιχνίδια, μουσική, καταστήματα και αγορές, κινούμενα σχέδια, υπηρεσίες και πλατφόρμες, χαρακτήρες, χόμπι και δραστηριότητες και οι κονσόλες παιχνιδιών ήταν οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες. Τα τρία κορυφαία ενδιαφέροντα είναι το gaming (44%), η μουσική (14%) και οι αγορές (10%).

Τα παιδιά που έψαχναν παιχνίδια στο Διαδίκτυο έδειξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για Roblox (23%), Among Us (21%) και Minecraft (20%). Άλλα δημοφιλή παιχνίδια είναι το Gacha Life (16%) και το Fortnite (11%).

Παραδόξως, παρά τις κονσόλες νέας γενιάς που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, το Nintendo Switch ήταν στην κορυφή των αναζητήσεων (42%), ενώ το PlayStation είναι στη δεύτερη θέση (36%) και το Xbox τρίτο (22%). Τα πιο επιθυμητά παιχνίδια για την κονσόλα Nintendo Switch είναι τα Mario, Animal Crossing και The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Η μουσική K-pop, η οποία έχει κατακτήσει την κορυφή των charts τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν οι μισές από τις μουσικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο ήταν για «K-pop» (48%) και κυριαρχούνται από δύο αγαπημένες μπάντες: BTS (58%) και BLACKPINK (42%).

Τέλος, τα παιδιά αγαπούν ακόμα τα παιχνίδια. Συγκεκριμένα, τα LEGO αντιπροσώπευαν το 51% των αναζητήσεων «παιχνιδιών», ακολουθούμενα από Barbie (22%), σετ Playmobil (11%), L.O.L. Surprise! κούκλες (8%) και 5 Surprise Mini Brands (8%). Όσον αφορά την εμμονή των παιδιών με τα LEGO, συνήθως αναζητούν ειδικές εκδόσεις LEGO ανάλογα με το αγαπημένο τους παιχνίδι ή χαρακτήρα. Τα πιο επιθυμητά σετ LEGO είναι αφιερωμένα στο Among Us (παρόλο που δεν είναι ακόμα στην αγορά), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends και Minecraft.