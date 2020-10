Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα

Στις προκλήσεις της Τουρκίας, η οποία αργά το βράδυ χθες εξέδωσε νέα Navtex για τις επιχειρήσεις έρευνας του Oruc Reis, η Ελλάδα απάντησε με αντι-Navtex.

Αναλυτικότερα, η ελληνική Navtex εκδόθηκε από τον σταθμό της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο ως απάντηση στη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελλόριζο, και με την οποία παρατείνονται έως τις 27 Οκτωβρίου οι έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα η Τουρκία αξιώνει την αποστρατιωτικοποίηση των Ψαρών.

Σύμφωνα με την ελληνική Navtex, η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Τονίζεται επίσης ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

Η κίνηση της Τουρκίας να εκδόσει νέα Navtex δεν έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία καθώς σχετικά δημοσιεύματα σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν προϊδεάσει για την εξέλιξη η οποία ήρθε λίγες ώρες μετά την καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας στην Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία.

«H χρονική συγκυρία αυτής της τριμερούς συνάντησης συμπίπτει με πρόσθετους κινδύνους που δυστυχώς προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο η ηγεσία της Τουρκίας. Φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές με επιθετικές δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από τη Σομαλία μέχρι την Κύπρο, από το Αιγαίο μέχρι τον Καύκασο. Πότε ζωγραφίζοντας αυθαίρετους χάρτες, πότε υπογράφοντας άκυρα μνημόνια και πότε ψηφίζοντας έωλους εσωτερικούς νόμους για θέματα τα οποία ρυθμίζονται με διεθνείς κανόνες. Κυρίως όμως συνοδεύοντας όλα αυτά με απανωτές μονομερείς προκλήσεις πλαισιωμένες από μια ακραία, επιθετική, συχνά, ρητορική», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις με τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο.

Η Τουρκία «παραβιάζει κατάφορα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αμφισβητεί δεσμευτικές διεθνείς συνθήκες αλλά ταυτόχρονα υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, για την οποία και οι τρεις χώρες εργαζόμαστε σκληρά», υποστήριξε.

Να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί επίσης οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος είχε δηλώσει πως εάν κατά τις έρευνες εντοπιστούν κοιτάσματα φυσικού αερίου, η Άγκυρα θα στείλει γεωτρύπανο για να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις.

Παράλληλα ο αντιπρόεδρος της ΤουρκίαςΦουάτ Οκτάι, ανέφερε σε συνέντευξή ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει έρευνες σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να χρειάζεται την άδεια ή την έγκριση κανενός.

naftemporiki.gr