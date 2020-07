To Zoom for Home ενισχύει την κάθε μορφής τηλεργασία

Η τηλεργασία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και το Zoom for Home αποτελεί μία από τις βασικές λύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για βιντεοδιασκέψεις.

Το Zoom for Home φέρνει σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, όσα θα χρειαστεί ένας επαγγελματίας ή οικιακός χρήστης για να μπορεί να κάνει βιντεοδιασκέψεις από την άνεση του οικιακού του γραφείου. To Zoom for Home περιλαμβάνει τόσο τα στοιχεία εξοπλισμού, όπως οθόνες, κάμερες και μικρόφωνα όσο και το απαραίτητο λογισμικό, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης από την πλευρά του τελικού χρήστη.

Η φιλοσοφία του Zoom είναι να μπορεί να έχει ο οικιακός χρήστης όλα όσα του προσφέρει ένα σύστημα που βρίσκεται εγκατεστημένο στο γραφείο του, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να το χρησιμοποιεί καθημερινά, απλώς και μόνο βάζοντας το username και το password που διαθέτει για τη σύνδεσή του στο Zoom. Το εν λόγω πακέτο περιλαμβάνει μία οθόνη διαγωνίου 27 ιντσών, τρεις ευρυγώνιες κάμερες και 8 μικρόφωνα, μαζί με το λογισμικό του Zoom.

Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία λύση που απευθύνεται σε όσους έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για την επικοινωνία τους μέσω Internet και δεν αρκούνται απλώς και μόνο σε μία βιντεοδιάσκεψη μέσω της κάμερας του υπολογιστή τους, ακόμα και για το οικιακό τους γραφείο.

Με το Zoom for Home εκτιμάται ότι θα μπορούν να αρθούν με εύκολο τρόπο όλοι οι περιορισμοί που μπορεί να υπάρχουν από την εργασία από το σπίτι, ακόμα και για έναν άνθρωπο που έχει αναλάβει μία θέση ευθύνης σε έναν οργανισμό ή μία επιχείρηση. Ένα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι μία πρόσφατη έρευνα από την IBM βρήκε ότι το 81% του δείγματος δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι, γεγονός που πιστοποιεί ότι απαιτούνται και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να μπορούν να γίνουν όλες οι εργασίες άμεσα και εύκολα.