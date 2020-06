Τραμπ: Παράνομο το βιβλίο του Μπόλτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο πρώην σύμβουλός του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον θα παραβιάσει τον νόμο εάν δημοσιευτεί ένα βιβλίο που έχει γράψει ο τελευταίος για την θητεία του στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, είπε ότι οποιαδήποτε συνομιλία με τον Μπόλτον ήταν απόρρητη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας δεν έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδικασία για τη δημοσίευση του βιβλίου του και το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να τον υποχρεώσει να διαγράψει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Το βιβλίο του Μπόλτον "The Room Where It Happened: A White House Memoir" πρόκειται να δημοσιευθεί στις 23 Ιουνίου.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το βιβλίο παρέχει μια εσωτερική καταγραφή της «αντιφατικής, ασυνάρτητης διαδικασίας λήψης αποφάσεων» του Τραμπ.

Διεθνείς σχέσεις

Το βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς τους χειρισμούς του μεγιστάνα προέδρου με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, τόνισε ο εκδότης.

«Αυτό είναι το βιβλίο που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να διαβάσετε», ανέφερε ο Simon & Schuster.

Ο Τραμπ απέλυσε τον Μπόλτον τον Σεπτέμβριο εν μέσω διαφορών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εξωτερικής πολιτικής.