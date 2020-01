Το Σωματείο Αμερικάνων Ηθοποιών βράβευσε τα «Παράσιτα»

Τα «Παράσιτα» έγραψαν ιστορία στα βραβεία SAG του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (Screen Actors Guild Awards), αφού η ταινία του Μπονγκ Τζουν Χο έγινε η πρώτη ξενόγλωσση που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο καλύτερου καστ.



Η απονομή των 26ων βραβείων SAG πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Πέρα από τα «Παράσιτα», πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρενέ Ζελβέγκερ, που παρέλαβαν τα βραβεία καλύτερης πρωταγωνιστικής ερμηνείας, για τις ταινίες «Τζόκερ» και «Τζούντι» αντίστοιχα.

Πέντε από τα δέκα μέλη του καστ της ταινίας «Παράσιτα» ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο, ενώ ο σκηνοθέτης, από τη θέση του, υπερήφανος τους βιντεοσκοπούσε. «Είναι τόσο μεγάλη τιμή να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο μπροστά σε τόσο απίστευτους ηθοποιούς που θαυμάζω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την όμορφη νύχτα», δήλωσε ο Σονγκ Κανγκ Χο, μέλος του καστ.

Ο Μπραντ Πιτ και η Λόρα Ντέρν απέσπασαν τα βραβεία β΄ ρόλων, ενώ η τελευταία ταινία των «Εκδικητών» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνής Δράσης Συνόλου. Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «Στέμμα» βραβεύτηκε με το SAG Καλύτερης Ερμηνείας Συνόλου Δραματικής Σειράς, ενώ οι σειρές «The Marvelous Mrs Maisel» και «Game of Thrones» στις κατηγορίες Συνόλου Κωμικής Σειράς και Καλύτεροης Σκηνής Δράσης Συνόλου, αντίστοιχα. «Πρέπει να το προσθέσω αυτό στο προφίλ μου στο Tinder», είπε με χιούμορ ο Μπραντ Πιτ, παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Λίγη ώρα αργότερα, η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Άνιστον, βραβεύθηκε για το «The morning show», ενώ η συνάντησή τους στα παρασκήνια έγινε viral.

Οι ομιλίες σε αυτή την τελετή απονομής βραβείων ήταν πιο προσωπικές και λιγότερο πολιτικές, σε σύγκριση με τις Χρυσές Σφαίρες. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο- κάτι που δεν αποτέλεσε έκπληξη, όταν τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του.





«Μπορώ να φανταστώ κάποιους από εσάς να λένε “εντάξει, ας μην μπούμε στα πολιτικά”, αλλά είμαστε σε μία τόσο τρομερή κατάσταση, τόσο βαθιά ανησυχητική για εμένα και τόσους άλλους, που πρέπει να πω κάτι. Αν έχω ισχυρότερη φωνή λόγω της κατάστασής μου, θα τη χρησιμοποιήσω όποτε βλέπω κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας», είπε ακόμη ο ντε Νίρο.

«Parasite»Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»Χοακίν Φίνι, «Joker»Λόρα Ντερν, «Marriage Story»Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood«Avengers: Endgame»Τζένιφερ Άνιστον, «The Morning Show»Πίτερ Ντίνκλατζ, «Game of Thrones»Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ «Fleabag»Τόνι Σαλούμπ «The Marvelous Mrs. Maisel»Μισέλ Γουίλιαμς, «Fosse/Verdon»Σαμ Ρόκγουελ, «Fosse/Verdon»«The Crown»«The Marvelous Mrs. Maisel»«Game of Thrones»Ρόμπερτ ντε Νίρο

naftemporiki.gr