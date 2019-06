Μέσω των social meadia, η ΕΟΚ συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την κατάκτηση του βραβείου MVP του ΝΒΑ.

«Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του NBA! Never forget where you came from (ποτέ μην ξεχνάς από ήρθες). #MVP #HellasBasketball», αναφέρει το σχετικό ποστάρισμα της ελληνικής ομοσπονδίας μπάσκετ.