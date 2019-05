Μέτρα του Instagram εναντίον του αντιεμβολιαστικού κινήματος στην πλατφόρμα του

Το Instagram ανέφερε πως θα μπλοκάρει hashtags που χρησιμοποιούνται για την διασπορά «επιβεβαιωμένα λανθασμένων» πληροφοριών για τους εμβολιασμούς, όπως αναφέρει το BBC.

Ήδη η δημοφιλής υπηρεσία μπλοκάρει hashtags που αποτελούν ψευδείς ισχυρισμούς, όπως το #vaccinescauseautism. Από εδώ και πέρα, όπως ανακοινώθηκε, θα μπλοκάρονται περισσότερα «γενικά» hashtags που χρησιμοποιούνται για την εξάπλωση των ισχυρισμών και των θεωριών των αντιεμβολιαστών- ωστόσο, όπως τονίζει το BBC, υπάρχουν ακόμα πολλοί λογαριασμοί και hoaxes που είναι ενεργά στην πλατφόρμα του Instagram.

Όπως διευκρίνισε στο βρετανικό δίκτυο η εταιρεία, δεν θα λαμβάνει μέτρα εναντίον ανθρώπων ή λογαριασμών που αυτοπροσδιορίζονται ως αντιεμβολιαστές. Ωστόσο, θα καταβάλει προσπάθειες για τον περιορισμό αποδεδειγμένα ψευδών ισχυρισμών που βλάπτουν το κοινό.

Το Instagram τονίζει πως βασίζεται σε διεθνούς εμβέλειας οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ και τα US Centers for Disease Control and Prevention για τον εντοπισμό των hoaxes. Σημειώνεται πως ψευδείς ισχυρισμοί όπως τα #vaccinescauseaids και #vaccinesarepoison ήδη έχουν απαγορευτεί και δεν εμφανίζουν αποτελέσματα στο Instagram. Τα νέα μέτρα αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης, μέσω του μπλοκαρίσματος hashtags που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό (για παράδειγμα, εάν διαπιστώνεται πως το hashtag #vaccines1234 αρχίζει να χρησιμοποιείται για ψευδείς ισχυρισμούς, θα μπλοκάρεται).

Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο εμφάνισης ενημερωτικών μηνυμάτων σε χρήστες που κάνουν σχετικές αναζητήσεις, όπως πχ εμφανίζονται ήδη μηνύματα σε χρήστες που κάνουν αναζητήσεις για ναρκωτικά ή για θέματα που σχετίζονται με αυτοκτονίες, αυτοτραυματισμούς κλπ.