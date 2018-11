Χτίστε την εμφάνισή σας γύρω από ένα ιδιαίτερο πουλόβερ

Μπορεί παλιότερα να μην μπορούσατε καν να φανταστείτε ότι ένα πουλόβερ θα ήταν αρκετά μοναδικό ώστε να στηρίξει την εμφάνισή σας, ιδίως σε περιστάσεις επαγγελματικές, ωστόσο σήμερα είναι μια καλή στιγμή για να επενδύστε σε ένα κομμάτι με γεωμετρία, τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς και έξυπνο πάντρεμα όγκων.

INICONSWETRUST

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, αφού βρείτε το κομμάτι που αντιπροσωπεύει αυτή την πιο σύγχρονη πλευρά σας, αφήστε το να καθοδηγήσει την υπόλοιπη εμφάνισή σας:

• Ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή θα δώσει τη σωστή βάση. Φροντίστε να είναι από χοντρό βαμβάκι ώστε να έχει ματ εικόνα και να αφήνει στο πουλόβερ τη θέση του κυρίαρχου.

• Στη χώρα μας το κρύο είναι πάντα επιεικές σε όσους κυκλοφορούν χωρίς πανωφόρι, ωστόσο όταν… κάτι χρειάζεται, διαλέξτε το φαρδύτερο κομμάτι της ντουλάπας σας, που δεν θα στριμώξει το πουλόβερ σας σε άχαρη ακαμψία.

• Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που τα sneakers απαιτούνται. Θυμηθείτε όμως τη διαφορά ανάμεσα σε ένα οποιοδήποτε αθλητικό κι ένα καλοφτιαγμένο ζευγάρι σε ιδιαίτερο χρώμα και σχέδιο.

THE LOOK

Πουλόβερ και βαμβακερό παντελόνι Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα όλα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

INICONSWETRUST

Sneakers Saucony Original. Διαθέσιμα από τα Saucony Stores ΝέοΨυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store ΘεσσαλονίκηΜητροπόλεως 107, Runner Store & More, Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

*Η φωτογράφιση έγινε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, στην κεντρική Λεωφόρο Συγγρού, ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και την κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα. το Grand Hyatt Athens διαθέτει 309 δωμάτια, 38 εκ των οποίων είναι σουίτες, με θέα είτε στην Ακρόπολη, είτε στον εσωτερικό κήπο ή στο αστικό τοπίο. Διαθέτει επίσης 10 συνεδριακές αίθουσες που προσφέρονται για γάμους και εκδηλώσεις, δύο εστιατόρια, γυμναστήριο και σπα που ανοίγει τις πόρτες του στις αρχές του 2019. Για τους λάτρεις της μεσογειακής κουζίνας, το εστιατόριο που βρίσκεται στον 8 ο όροφο του κτηρίου, διαθέτει θέα στην Ακρόπολη και τη side-glass πισίνα.

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα