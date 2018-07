Gino Bartali: Ένας ποδηλάτης μεταξύ των ηρώων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Στον Ιταλό πρωταθλητή της ποδηλασίας Gino Bartali, ο οποίος προσέφερε καταφύγιο σε υπό διωγμό Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αφιερώνει η Google το σημερινό της (18 Ιουλίου) doodle, με αφορμή την 104η επέτειο από τη γέννησή του.

Ο Bartali, ο οποίος έλαβε το παρατσούκλι «Gino o ευσεβής», ήταν ο πιο γνωστός Ιταλός ποδηλάτης πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχοντας κατακτήσει δύο φορές την πρωτιά στον ποδηλατικό γύρο της Ιταλίας (1936 και 1937) και μία νίκη στον γύρο της Γαλλίας (1938).

Μετά από τον πόλεμο, πρόσθεσε άλλες δύο νίκες στο ενεργητικό του, στην Ιταλία το 1946 και στη Γαλλία το 1948, με σπουδαίες μάλιστα επιδόσεις για την εποχή.

Τον Σεπτέμβριο του 2013, 13 χρόνια μετά από τον θάνατό του, ο Gino Bartali αναγνωρίστηκε ως «ενάρετος μεταξύ των εθνών» από το -αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα- μουσείο Γιαντ Βασσέμ των Ιεροσολύμων, για τις προσπάθειές του να βοηθήσει τους Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Όπως έγινε γνωστό μετά από τον θάνατό του, εν μέσω του πολέμου προσέφερε καταφύγιο σε μία εβραϊκή οικογένεια, βοηθώντας την να κρυφτεί μέσα στο κελάρι του. Σύμφωνα με έναν από τους επιζώντες, η κίνησή του ήταν καθοριστική για να διασωθούν.

Ο Bartali χρησιμοποίησε επίσης τη φήμη του για να μεταφέρει μηνύματα και έγγραφα του κινήματος της αντίστασης στην Ιταλία. Υπήρξαν φορές που ταξίδεψε από τη Φλωρεντία –όπου γεννήθηκε- στη Ρώμη μέσω Τοσκάνης, φορώντας τη στολή που έφερε το όνομά του, με τους Ιταλούς και Γερμανούς στρατιώτες να μην τον συλλαμβάνουν παρά τις όποιες υποψίες για τη δράση του, προκειμένου να μην προκληθεί δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με ημερολόγια διασωθέντων, ο Bartali βοήθησε κι άλλες οικογένειες. Μεταξύ άλλων, το 1943 μετέφερε στις Ελβετικές Άλπεις Εβραίους κρυμμένους εντός μιας καταπακτής, σε ένα κάρο που έσερνε με το ποδήλατό του.

Το 2012, οι συγγραφείς Aili and Andres McConnon δημοσίευσαν το βιβλίο «Road To Valor», περιγράφοντας ορισμένες από τις δράσεις του Bartali στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον φημισμένο Ιταλό ποδηλάτη να αποτελεί επίσης το κεντρικό πρόσωπο του ντοκιμαντέρ του 2014 «My Italian Secret: The Forgotten Heroes».

Με πληροφορίες από Wikipedia