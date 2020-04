Όμιλος Σαρακάκη: Δεκαπέντε «παπιά» για τον δήμο Αθηναίων

Σε συνέχεια της διάθεσης στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας μίας σειρά επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών, ο όμιλος Σαρακάκη προχώρησε σε νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων.

Ως επίσημος εισαγωγέας και διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων και μηχανημάτων, εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παραχώρησε 15 καινούρια δίκυκλα Honda Supra GTR150, προς αξιοποίησή τους από τη Δημοτική Αστυνομία του δήμου Αθηναίων, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον έλεγχο των βεβαιώσεων μετακίνησης των πολιτών, για τη διασφάλιση τήρησης του επιβεβλημένου περιορισμού κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Supra GTR150 είναι το κατάλληλο εργαλείο για αυτόν τον σκοπό, καθώς είναι το ισχυρότερο «παπί» που έχει κατασκευαστεί από τη Honda, διαθέτοντας εκπληκτική ευελιξία στην κίνηση της πόλης, με επιδόσεις μοτοσυκλέτας.