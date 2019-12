Υπόθεση M&G: Ανησυχούν και την Ελλάδα οι «κλειστές πόρτες» των βρετανικών funds

Η ανακοίνωση του βρετανικού fund M&G ότι σταματάει επ' αόριστον να δέχεται αιτήματα ρευστοποίησης θέσεων από τους πελάτες του για το χαρτοφυλάκιο M&G Properties αξίας 2,5 δισ. στερλινών έσπειρε ανησυχίες στους επενδυτές που φοβούμενοι γενίκευση του φαινομένου σπεύδουν σε ρευστοποιήσεις ενώ το θέμα εύλογα παρακολουθούν στενά πελάτες και στρατηγικοί συνεργάτες των βρετανικών funds σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.

Εξάλλου, η βρετανική M&G Ιnvestments, που πραγματοποιεί κύκλο εργασιών άνω των 13 δισ. στερλ. (2018), έχει συνεργαστεί με σειρά ελληνικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Notos Com (συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας), η Τράπεζα Πειραιώς (το 2018 για τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων), η Grivallia Hospitality (το 2017 μέσω ελεγχόμενου επενδυτικού σχήματος που συμμετείχε στην ΑΜΚ της εταιρείας).

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της M&G, που εξηγούσε μεταξύ άλλων ότι η αλλαγή στρατηγικής και η μείωση της έκθεσής της σε ακίνητα υπαγορεύεται από την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα και τις αβεβαιότητες στο παραδοσιακό λιανεμπόριο, δημιούργησε εύλογους συνειρμούς στους συμβαλλόμενους για την εξυγείανση της Notos Com, την πιο πρόσφατη επένδυση του βρετανικού fund. Υπενθυμίζεται ότι δρομολογείται εισφορά του με 13,5 εκατ. ευρώ, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δανείων της Notos Com – σε συνέχεια της αποεπένδυσης της Pillarstone - σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες και τους μετόχους της ελληνικής εταιρείας. Η συμφωνία είχε συνδεθεί με το deal της Notos Com με τη Shieido ΕΜΕΑ. Μάλιστα επιβεβαιώθηκε από τη διοίκηση ως ένα σημαντικό γεγονός που αλλάζει την πορεία της Notos, μετά τη συρρίκνωση της δραστηριότητας των πολυκαταστημάτων και του χαρτοφυλακίου σημάτων της, κατά τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Οι ελελίξεις στη Μ.Βρετανία ωστόσο εγείρουν αβεβαιότητες, όπως σημειώνεται από τραπεζικούς κύκλους.

Οι εξελίξεις περί Brexit και οι φόβοι του ντόμινο

Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις στη Βρετανία, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών, ενόψει των τοπικών εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, αφορούν και την Ελλάδα, αν και δεν την επηρεάζουν άμεσα. Η ανακοίνωση της M&G Investments προκάλεσε προβληματισμό κυρίως για το φόβο γενίκευσης της στάσης αυτής από μεγάλα funds, όπως είχε γίνει σε συνέχεια του δημοψηφίσματος του 2016 και των μαζικών ρευστοποιήσεων. Αυτή τη φορά όμως οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στους Τόρις και άνετη αυτοδυναμία στη Βουλή, κάτι που σημάινει ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα βρει στήριξη στη συμφωνία του με τους 27 και θα οδηγήσει τη χώρα σε συντεταγμένη έξοδο από την Ε.Ε. Τι είναι λοιπόν αυτό που τρομάζει τους μικροεπενδυτές;

Οι αναλυτές δεν μπορούν να απαντήσουν με βεβαιότητα. Ωστόσο ενδεχομένως οι μικροεπενδυτές να φοβούνται ... την έκπληξη. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να αντιδρούν άλλωστε πολύ διαφορά από τους θεσμικούς στην αγορά. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα ενώ οι δείκτες της Wall Street καλπάζουν από ρεκόρ- ρεκόρ τα μετοχικά αμοιβαία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες εκροές όλων των εποχών, εξαιτίας ακριβώς των ανησυχιών των μικροεπενδυτών.

Oι βρετανικές εφημερίδες Financial Times και Guardian αναφερόμενες στην υπόθεση του M&G κάνουν λόγο για μία εξέλιξη που σόκαρε τους μικροεπενδυτές, σημειώνοντας ότι ήρθε να εγείρει το ερώτημα: ποιος είναι επόμενος; Μετά το δημοψήφισμα του 2016 το ντόμινο των funds ακινήτων είχε ταχύτητα. Ήταν ένα fund της Standard Life αξίας 2,9 δισ. στερλινών εκείνο που έκλεισε πρώτο τις πόρτες του σε μία προσπάθεια να αποτρέψει τις μαζικές εκροές. Την επομένη ακολούθησαν funds των M&G και Aviva, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ανάλογες αποφάσεις έλαβαν οι Henderson και Columbia Threadneedle. Συνολικά έκλεισαν τις πόρτες funds με υπό διαχείριση ενεργητικό 35 δισ. στερλινών.

Έχουμε επανάληψη λοιπόν ενός τέτοιου φαινομένου. Οι ειδικοί είναι προς το παρόν καθησυχαστικοί. Αλλά όλοι παρακολουθούν τις εξελίξεις σε αυξημένη επαγρύπνηση.

naftemporiki.gr