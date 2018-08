Αυστρία: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι θυγατρικές τουρκικών τραπεζών

Στο μικροσκόπιο των αυστριακών αρχών εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα μπαίνουν οι δραστηριότητες των τουρκικών τραπεζών, που έχουν παρουσία στη χώρα, καθώς η λίρα παραμένει σε κλοιό πιέσεων.

Η ρυθμιστική αρχή FMA λαμβάνει καθημερινά ενημερώσεις για την κατάσταση ρευστότητας των αυστριακών μονάδων των DenizBank και Turkiye Vakilflart Bankasi, όπως ανακοίνωσε. Ξεκαθάρισε πάντως πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί «έκτακτες εξελίξεις».

Οι τουρκικές τράπεζες είχαν καταφέρει να προσελκύσουν πολλούς Αυστριακούς με γενναιόδωρα επιτόκια, ενώ ανακύκλωναν τις καταθέσεις σε δάνεια αποτιμώμενα σε ευρώ ή δολάριο που χορηγούσαν σε εταιρικούς πελάτες στην Τουρκία, όπως δείχνουν οι καταστάσεις τους.

Η αυστριακή μονάδα της DenizBank είχε καταθέσεις ύψους 8,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2017- ποσό τέσσερις φορές υψηλότερο από το 2010. untry institution to be reimbursed in a scenario where they couldn’t redeem deposits.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις έκτακτων συνθηκών στην DenizBank και τις θυγατρικές της ή συνολικά στον τουρκικό τραπεζικό τομέα» ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε δε ότι έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

Η τουρκική λίρα έχει υποχωρήσει σε λιγότερο από 15 λεπτά του ευρώ από 22 λεπτά στις αρχές του έτους, ενώ καταγράφει απώλειες 40% έναντι του δολαρίου.

Πηγή: Bloomberg