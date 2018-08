Σε ανοδική τροχιά οι εταιρείες factoring

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Σακκά

Οι ανακατατάξεις στο λιανεμπόριο και η διατήρηση των capital controls υπήρξαν και κατά το 2017 οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν στον ελληνικό κλάδο του factoring. Ειδικότερα, αφενός η διευθέτηση της υπόθεσης Μαρινόπουλος έπειτα από τη συμφωνία με τη Σκλαβενίτης, αλλά και η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, που προϊδεάζουν για ευρύτερη χαλάρωση των capital controls, επέδρασαν ευνοϊκά στην αγορά του factoring, η οποία κινήθηκε ανοδικά κατά 2,9%.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring, ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2017 σε 13,15 δισ. ευρώ έναντι 12,78 δισ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2,9%. Σύμφωνα, επίσης, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF), το 2017 ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών Factoring στην Ελλάδα ανήλθε περίπου στο 7,4% του ΑΕΠ, αυξημένος κατά 0,1% σε σύγκριση με το 2016. Οι σταθεροποιητικές τάσεις της αγοράς αντανακλούν την καθιέρωση του factoring στη συνείδηση της επιχειρηματικής πελατείας, αλλά και των τραπεζικών ομίλων, ως χρηματοοικονομικό εργαλείο παροχής συνεχούς ρευστότητας και αξιοποίησης στοιχείων ενεργητικού.

