Προσωποποιημένα προϊόντα

Της Λέττας Καλαμαρά

Φανταστείτε να έχετε απλώσει το χέρι στο ράφι του σούπερ μάρκετ για να πάρετε ένα πακέτο με λαχταριστά donuts και εάν είστε διαβητικός, το προϊόν να σας αποτρέπει με real time μήνυμα στο κινητό σας, λέγοντας πως δεν είναι κατάλληλο για εσάς λόγω της ποσότητας ζάχαρης που περιέχει.

Αυτό είναι ένα από τα πολλά προϊόντα της φετινής CES στο Λας Βέγκας (Consumer Electronics Show 9-12/1/2018), η οποία είχε πολλή τεχνολογία, αλλά με έντονη φουτουριστική διάθεση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του χώρου, η έκθεση φιλοξένησε πλήθος τεχνολογικών προϊόντων που ακόμα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ώστε με την ολοκλήρωσή τους να χρησιμεύσουν για την κάλυψη αναγκών που «ακόμα δεν ξέρουμε ότι τις έχουμε». Δικαιολογημένα είπαν αρκετοί, μιας και πρόκειται για consumer electronics show, την κατεξοχήν έκθεση καταναλωτικών τεχνολογικών προϊόντων, που μπορεί και έχει το δικαίωμα να κοιτάζει στο μέλλον. Φέτος ήταν από τις λίγες φορές που παρουσιάστηκαν πλήθος προϊόντων που μπορούν να εξυπηρετήσουν με απόλυτα προσωποποιημένο τρόπο τους καταναλωτές.

Οι φιλοξενούμενοι ομιλητές εξάλλου αυτό το δρόμο έδειξαν, όπως για παράδειγμα ο αντιπρόεδρος της BAIDU Dr Qi Lu, με 40 κατοχυρωμένες στο όνομά του πατέντες στις ΗΠΑ ή η Nancy Dubuk, CEO της Α+Ε Networks (εταιρεία παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου από 60 και πλέον κανάλια), με πελάτες περισσότερα από 335 εκατομμύρια νοικοκυριά σε περισσότερες από 200 περιοχές και ποικιλία πλατφόρμων μετάδοσης ή ο Robert Kyncl, Chief Business Officer της You Tube, που θεωρείται ένας από τους πιο δυνατούς επαναστάτες - ανατρεπτικούς της τεχνολογίας τον κόσμο.

Μεγάλη γκάμα

Από κει και πέρα η γκάμα ήταν ευρεία: έκρηξη των εφαρμογών για την υγεία και τη φυσική κατάσταση με συσκευές για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και αισθητήρες ειδοποίησης αποτροπής ή κατάφασης για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνολογίες για το έξυπνο σπίτι, την έξυπνη πόλη, αυτοκινούμενα οχήματα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, οικιακές συσκευές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λύσεις sharing economy και φυσικά ένα τεράστιο αφιέρωμα για την τεχνητή νοημοσύνη και την επιρροή της στην ανθρώπινη ζωή που ήταν και ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης. Δεν έλειψαν βέβαια και τα ευτράπελα, από διακοπή ρεύματος (!) μέχρι την παρουσία ρομπότ με δωδεκάποντες γόβες που επιδόθηκαν σε pole dancing φιγούρες («robot stripers shake their hardware» - Ναι, έγινε και αυτό!).

Η μάχη της οθόνης

Και μιας και το 2018 είναι χρονιά Μουντιάλ, η μάχη της οθόνης ξεκίνησε ήδη. Έτσι μεταξύ των προϊόντων που έκλεψαν τις εντυπώσεις, σύμφωνα με τους γνώστες του χώρου, ήταν η «The-Wall» MicroLED TV της Samsung, η A8F TV της Sony, η Panasonic FZ950, η LG C8 OLED TV. Από κει και πέρα, στο έξυπνο σπίτι ξεχώρισαν το Kohler Konnect Smart Tech with Alexa, το iDevices Instinct Smart Switch with Alexa, το Whirlpool Smart Front Control Range Sunset Bronze Electric. Σε πεδίο δόξης λαμπρό για την τεχνολογία αποδεικνύεται η βιομηχανία της κοσμετολογίας και με αυτό τον τρόπο ετοιμάζεται να ξεπεραστεί η όποια τεχνοφοβία. Έτσι στη φετινή CES διέπρεψαν το Schwarzkopf Professional SalonLab, το VOLO GO (ασύρματο πιστολάκι για μαλλιά), το ROMY για κατ’ οίκον δημιουργία προσωπικών προϊόντων περιποίησης προσώπου, οι high tech μάσκες ομορφιάς των 90 δευτερολέπτων Foreo UFO Smart Mask, αλλά και το Neutrogena New Skin Scanner που μπορεί να συνδεθεί με το iPhone και λειτουργεί ως προσωπικός καθημερινός κατ’ οίκον σύμβουλος ομορφιάς. Τελευταίο αφήσαμε τον UV Sense της L’oreal, τον πρώτο αυτοκόλλητο αισθητήρα υπεριωδών ακτινών UV που συγκρατεί τη μικρογραφία του κάθε χρήστη για να μετράει την έκθεσή του στον ήλιο και να τον ειδοποιεί πότε χρειάζεται κάλυψη. Είναι πάχους 2 mm και πλάτους 9 mm, μπορεί να συνδεθεί στο κινητό τηλέφωνο για τη μετάδοση δεδομένων. Ο αισθητήρας είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και διατίθεται σε διάφορα χρώματα και σχέδια. Σύμφωνα με τους αναλυτές τα συγκεκριμένα προϊόντα συνδυάζουν καινοτομία, τεχνολογία, πολύ καλό σχεδιασμό και αξία.