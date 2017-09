Banksy: Μεγάλη δωρεά σε οργανώσεις υποστήριξης της ειρήνης

Ο διάσημος καλλιτέχνης δρόμου, Banksy, έκανε μια μεγάλη δωρεά σε οργανώσεις υποστήριξης της ειρήνης, προσφέροντας 205.000 λίρες, οι οποίες προήλθαν από την πώληση του τελευταίου έργου του στο ταμείο του φορέα Reprieve and Campaign Against Arms Trade.

Το έργο «Civilian drone strike», το οποίο απεικονίζει τρία drones της εταιρείας Predator να βομβαρδίζουν το σπίτι ενός παιδιού, δημοπρατήθηκε στην έκθεση «Art the arms fair», η οποία συμπίπτει με τη Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού Άμυνας, στο ανατολικό Λονδίνο, αυτήν την εβδομάδα.

Η έκθεση διοργανώθηκε στα πλαίσια ενός Φεστιβάλ διαμαρτυρίας κατά της DSEI, της μεγαλύτερης έκθεσης για οπλικά συστήματα στον κόσμο. Η έκθεση κατηγορείται πως συγκεντρώνει εκπροσώπους από τα χειρότερα καθεστώτα κατάχρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι κάνουν τις αγορές τους, 1.600 κατασκευαστές και πωλητές όπλων ή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά την πρώτη εβδομάδα των διαμαρτυριών, καθώς προσπάθησαν να εμποδίσουν τους εκθέτες να παραδώσουν τον εξοπλισμό τους για να στήσουν περίπτερα στην εκδήλωση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Andrew Smith της καμπάνιας κατά του εμπορίου όπλων δήλωσε ότι τα χρήματα από την πώληση του «Civilian drone strike» θα βοηθήσουν την ομάδα να κινητοποιήσει περισσότερες διαμαρτυρίες εναντίον των εταιρειών όπλων και κατά της επόμενης DSEI σε δύο χρόνια.