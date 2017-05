Ποτάμι: Αδιανόητο να δεσμεύσει ο κ. Τσίπρας τη χώρα για άλλα 40 χρόνια

«Από το "too good to be true" που δήλωνε προ ολίγων ημερών και τη μονομερή διαγραφή που είχε κάνει σημαία προεκλογικά, ο κ.Τσίπρας θεωρεί τώρα ότι η χρηματοδότηση της χώρας θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και με τη "λύση που μας παρουσίασε ο κ. Σόιμπλε και αρνηθήκαμε"» σχολίασε το Ποτάμι, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το κόμμα, επειδή το ζήτημα του χρέους αφορά τη χώρα κι όχι την κυβέρνηση του, ο κ. Τσίπρας πρέπει να αφήσει στην άκρη τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να υπάρξει εθνική συνεννόηση.

Το Ποτάμι τονίζει πως θεωρεί αδιανόητο ο Πρωθυπουργός «να δεσμεύσει τη χώρα με πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ως το 2023 και πάνω από 2% για τα επόμενα 40 χρόνια, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία».

Η Ελλάδα πρέπει να πάει στις συζητήσεις όχι ως παρατηρητής, αλλά με δική της πρόταση αντί να περιμένει έξω από την πόρτα για να δει που θα καταλήξουν τα παζάρια Τόμσεν-Σόιμπλε, καταλήγει.