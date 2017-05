Συνέδριο για την αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος από το Metropolitan Hospital, 26 με 28 Μαΐου

Οι νεότερες εξελίξεις στην Αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο “What is new in Hip & Knee Arthroplasty” που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από τις 26 έως και τις 28 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Μetropolitan, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ορθοπεδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη - Αμερική).

Το συνέδριο διοργανώνεται από το METROPOLITAN HOSPITAL με ευθύνη της Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος και των διευθυντών ορθοπαιδικών του θεραπευτηρίου κ.κ. Κωνσταντίνου Δρεττάκη, Αναστασίου Τόκη και Διονυσίου Χίσσα.

Μέσω του συνεδρίου θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και συγχρόνως, να διερευνήσουν, να συγκρίνουν και να συζητήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς κάθε επιστημονικής καινοτομίας. Η πρακτική της ορθοπεδικής χειρουργικής εξελίσσεται διαρκώς, λόγω των αλλαγών σε τεχνολογικούς, οικονομικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, οπότε καθιστά απαραίτητη τη συνεχή εκπαίδευση.

Ακόμη, πρόκειται να παρουσιαστούν νέα συστήματα υποβοήθησης ισχίου και γόνατος, νέες τεχνικές και νέες μέθοδοι και να συγκριθούν μία προς μία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα ακολουθήσει.

Την Κυριακή, στο περιθώριο του συνεδρίου, θα διεξαχθεί και εκπαιδευτικό σεμινάριο με πρακτική άσκηση και ζωντανές παρουσιάσεις για τους γιατρούς που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με νέα τα συστήματα ή τις σύγχρονες μεθόδους Ισχίου και Γόνατος.