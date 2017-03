Market Beat: Αβεβαιότητα και στη βδομάδα που καθορίζει τη μεταβολή του ΓΔ το Μάρτιο

Του Κώστα Ιωαννίδη

Στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά το κλίμα θα βαρύνει καθώς οι πρώτες αντιδράσεις από την αποτυχία της απόσυρσης του Obamacare είναι έντονες και αφορούν στα futures των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης που χτύπησαν χαμηλά έξη μηνών και στο δολάριο που πιέζεται φτάνοντας σε χαμηλό δύο μηνών.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Στην Αθήνα, ένας ακόμα μήνας που στο προγραμματισμένο σε αυτόν Eurogroup δεν ήρθε το ποθητό, από τις αγορές και τις εμπλεκόμενες πλευρές, αποτέλεσμα. Όλοι αναγνωρίζουν, πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές, ότι η καθυστέρηση επιβαρύνει τις προοπτικές της αναιμικής ανάπτυξης που θα προέκυπτε στο 2017, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, αλλά συμφωνία δεν προέκυψε και πάλι. Μετατέθηκαν λοιπόν οι προσδοκίες για μια χειροπιαστή πρόοδο στην επόμενη συνάντηση των υπουργών οικονομικών, τον Απρίλιο. Τα σχόλια και οι δηλώσεις από τα πολιτικά κέντρα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική υπόθεση, θέτουν τον Μάιο ως το μήνα που θα καταλήξουν οι δυο πλευρές στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Η υπόθεση της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης που σταδιακά αρχίζει να αγχώνει, με την δυσκολία ανεύρεσης συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών, αφήνει στο σκοτάδι τους επενδυτές, σχετικά με το πότε και πώς θα ολοκληρωθεί. Ωστόσο φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, που στο μέσο της και μετά υπάρχουν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για τις Τράπεζες και έχουν αρχίσει τα στοιχήματα για την εικόνα των ισολογισμών τους.

Σήμερα ανακοινώνουν αποτελέσματα τα Ελληνικά Χρηματιστήρια μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Ακολουθεί την Τρίτη το πρωί ο όμιλος Μυτιληναίου, ενώ την Τετάρτη (29/3) το απόγευμα ο ΟΠΑΠ μαζί με τα αποτελέσματα του δ΄ τριμήνου θα δώσει και τις πρώτες ενδείξεις από τα VLTs. Την Τετάρτη την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινώσουν οι Τράπεζες μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ΕΥΡΩΒ στις 29 Μαρτίου, ΕΤΕ και η ΑΛΦΑ στις 30 Μαρτίου και την Παρασκευή 31/3 η Τράπεζα Πειραιώς, με τις τηλεδιασκέψεις αμέσως μετά τις ανακοινώσεις. Στις 31/3 ανακοινώνει η ΛΑΜΔΑ ενώ για τις εισηγμένες που δεν έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα, η περίοδος αναμονής συνεχίζεται. Αφού μετά τις περυσινές αλλαγές το χρονικό περιθώριο δημοσίευσης έχει επεκταθεί έως το τέλος Απριλίου.

Δεν θεωρούμε αρκετές αυτές τις αναμενόμενες εξελίξεις για να διαμορφωθεί τάση στο ΧΑ ικανή να περάσει τον μέσο όρο της εκτός της ζώνης τιμών που συσσωρεύει εδώ και μήνες ήτοι μεταξύ των 600 και 660 μονάδων χονδρικά. Στην τρέχουσα εβδομάδα υπάρχει μεγαλύτερο πλήθος ανακοινώσεων και θα κυριαρχήσουν αυτά των Τραπεζικών blue chip. Η αγορά πάλι σε αυτές τις μετοχές επικέντρωσε τις πιέσεις της, που έφεραν μια βουτιά -7,92% στον Τραπεζικό δείκτη, τη μεγαλύτερη από τις τρεις στη σειρά πτωτικές εβδομάδες. Όχι μόνο για τις Τράπεζες, αλλά και για τους βασικούς δείκτες με επίδοση -1,58% το Μάρτη για τον ΓΔ και -1,24% για το 2017. Ο 25άρης με -2,47% στο έτος, χάνει -1,72% στο μήνα που τελειώνει στο τέλος της εβδομάδας.

Τα πέντε πρώτα blue chip της κατάταξης με βάση το μέγεθος των μηνιαίων απωλειών είναι ΕΥΡΩΒ με -20,63% απώλειες στο Μάρτιο και -22,48% στο έτος, ΠΕΙΡ -18,03% και -28,23% στο έτος, ΕΤΕ -11,25% και -14,11% στο έτος, ΑΛΦΑ -7,02% και -16,32% στο έτος και τη ΔΕΗ με -4,36% και -9,00% στο έτος. Η όποια αντιστάθμιση υπήρξε στην ώθηση προς τα κάτω από τις καθοδικές μετοχές του 25άρη στη βδομάδα και το μήνα προήλθε από τις ΣΑΡ +8,78% στη βδομάδα που έφερε το +10,83 στο μήνα και το +0,45% στο έτος, ΕΛΠΕ +5% στη βδομάδα που έφερε το +7,46% στο μήνα και το +14,03% στο έτος, ΕΕΕ +4,5% στη βδομάδα που έφερε το +3,03% στο μήνα και το +13,44% στο έτος, ΓΡΙΒ +2,88% στη βδομάδα που έφερε το +3,92% στο μήνα και το +7,18% στο έτος, και ΒΙΟ +2,84% στη βδομάδα που έφερε το +0,56% στο μήνα και το +44,80% στο έτος.

Με τα παραπάνω γίνεται σαφές και στον πλέον δύσπιστο, πως το ΧΑ δεν είναι μόνο μια «μαύρη τρύπα» που ρουφάει κεφάλαια χωρίς ανταπόδοση. Απλά, όσοι πεισματικά επιμένουν στις αρχικές επενδυτικές τους επιλογές, όταν αυτές δεν επιβεβαιώνονται επί μήνες, τιμωρούνται. Ενώ αμείβονται εκείνοι που δεν πάνε κόντρα στις προτιμήσεις των ισχυρών παραγόντων του ΧΑ.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Τα φαινόμενα ειδοποιούν ή εξαπατούν;

Μετά από επτά χρόνια προπαγάνδας - για την κατάργηση και την αντικατάσταση του νομοθετήματος (Affordable Care Act) για την οικονομικά προσιτή περίθαλψη, γνωστού ως Obamacare - η οποία οδήγησε τους Ρεπουμπλικάνους στην κυριαρχία εδρών στη Βουλή και τη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος δεν κατάφερε τελικά να αναιρέσει το νομοθετικό επίτευγμα του προέδρου Ομπάμα. Ο εκπρόσωπος της Βουλής Πολ Ράιαν παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι το Obamacare θα παραμείνει στη θέση του «για το εγγύς μέλλον».

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από την απόσυρση της πρότασης για την κατάργηση, λίγα λεπτά πριν από την ώρα που είχε προγραμματιστεί να λάβει χώρα. Ο Paul Ryan, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ότι η αποτυχία ήταν μέρος των «κλιμακούμενων πόνων» απαραίτητων για να γίνουν οι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνόν κόμμα. Ο Τομ Κόουλ, στενός σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε, την Πέμπτη το βράδυ, ότι αν ματαιωθεί η ψηφοφορία δεν θα βλάψει τον Ryan ή τον Τραμπ. Αλλά «η επιτυχία φέρνει επιτυχία» και πιθανά οι υπόλοιπες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως η χρηματοδότηση της διακυβέρνησης, η αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους και η θέσπιση φορολογικής μεταρρύθμισης, θα γίνουν πιο δύσκολα, αφού η ψηφοφορία για την υγεία απέτυχε. Ο ίδιος επανέλαβε έκκληση του Ryan να γίνουν οι Ρεπουμπλικανοί κυβερνόν κόμμα. «Υπάρχουν φορές που αξίζει να γίνουμε οι 300 Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες, αλλά δεν είναι αυτή. Εδώ υποτίθεται ότι είμαστε στην επίθεση, όχι στην άμυνα». Είπε.

Επιστρέφει ο φόβος

Δεν χρειάζονται άλλα από το πολιτικό πεδίο στις ΗΠΑ, για να καταλάβουμε γιατί την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκαν κάποια ασυνήθιστα φαινόμενα που ειδοποιούν για αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας. Αυτή αντικατοπτρίζεται και στην εμφάνιση ασυνήθιστων φαινόμενων στις αγορές. Ο φόβος, σύμφωνα με ορισμένους, απειλεί με μια δραματική επιστροφή στα χρηματιστήρια της Wall Street. Οι ημέρες των ήσυχων, «υπάκουων» συναλλαγών μπορεί να πλησιάζουν στο τέλος τους. Ο Δείκτης VIX κλείνοντας την Πέμπτη στα υψηλότερα επίπεδα για το 2017 πέρασε, την Παρασκευή στο 13,05, πολύ κοντά, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, στον κινητό μέσο όρο του 200 ημερών (13,54). Οι κινητοί μέσοι χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές για να τους βοηθήσουν να κρίνουνε αν η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη δυναμική της τιμής μιας αξίας παραμένει άθικτη. Αυτή τη στιγμή, ο μετρητής φόβου της Wall Street VIX, έχει ανοδική πορεία προς το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πιο σταθερό ξεμπλοκάρισμα στις τιμές που παίρνει ο μετρητής φόβου. Ο VIX ωστόσο παραμένει πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του 20.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, ο VIX έχει ανέβει περίπου 15%, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Ένα ακόμα φαινόμενο για τη Wall Street ήταν ότι έσπασε ένα παράξενο ρεκόρ, που ήταν η αλυσίδα 109 ημερών χωρίς πτωτική μεταβολή πάνω από -1%. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων μηνών, η Wall Street ήταν σταθερά αισιόδοξη μετά από την εκλογική του νίκη του Donald Trump, ποντάροντας σε μεγάλο βαθμό ότι οι δεσμεύσεις υπέρ της ανάπτυξης που έγιναν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών περικοπών, οι δαπάνες υποδομής και η απορρύθμιση, θα ενίσχυαν πολύ την οικονομία και την ευρύτερη αγορά. Ιστορικά, ο VIX μειώνεται όταν οι μετοχές κινούνται υψηλότερα, έτσι δεν είναι ασυνήθιστο για κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα, αν οι μετοχές αποκτήσουν σταθερή καθοδική δυναμική. Με τον Dow και τον S&P 500 να ετοιμάζονται για την πρώτη μηνιαία πτώση τους από τον Οκτώβριο, αν δεν υπάρξει αυτή την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου μια ταχεία ανάκαμψη. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν επίσης υποχωρήσει από το υψηλότερο επίπεδο μετά τις εκλογές.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην προτελευταία εβδομάδα του Μαρτίου ο S&P500 κλείνοντας στις 2343,98 μονάδες, είχε επίδοση -1,44% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +4,70%. Ο Dow με μεγαλύτερη πτώση -1,65%, έκλεισε στις 20.569,72 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +4,08%. Ο S&P400 βούτηξε -2,12% με επίδοση στο 2017 +2,04% και ο Russell 2000, της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή -2,65%, πέρασε την επίδοση έτους στο -0,18%. Ο δε Nasdaq, αφού υποχώρησε -1,22%, διατηρεί κέρδη στο 2017 +8,28%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου έχασε -1,19% στη βδομάδα και κερδίζει +2,72% στο 2017. Ο DAX υποχώρησε -0,26%, με απόδοση στο 2017 +5,08%, αλλά ο CAC με μεταβολή -0,17%, κράτησε τη μεταβολή του στο +3,26% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία ενισχύθηκε +0,57% και στο 2017 κερδίζει +4,96%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ανέβηκε +0,62% και στο 2017 απέδωσε 10,24%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας βούλιαξε -0,55%, και στο 2017 κερδίζει +6,02%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού αντίθετα κέρδισε +1,01%, με επίδοση στο 2017 +7,54%.

Ο Nikkei με μεταβολή -1,33%, στο 2017, εμφάνισε άνοδο +0,78%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβηκε +0,20% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +10,72%. Άνοδος +0,99% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +5,34%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έπεσε -0,77%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +10,50%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +0,20%, και επίδοση για το 2017 +7,03%.

Ο χρυσός συνέχισε ανοδικά, ανεβαίνοντας +1,42%, με την απόδοσή του για το 2017 στο +8,19%. Αλλά το πετρέλαιο υποχώρησε αισθητά -1,19%. Στο 2017 χάνει -10,67%.

Είναι υπερτιμημένες οι μετοχές

Οι θεσμικοί επενδυτές, με μισό τρισεκατομμύριο δολάρια υπό διαχείριση συνολικά, λένε τώρα ότι οι μετοχές παγκόσμια είναι στα πιο υπερτιμημένα επίπεδα από το 2000.

Τα πράγματα όμως γίνονται ακόμη χειρότερα, αφού με τη δική τους ομολογία, έχουν προβεί μαζικά σε υπερέκθεση σε μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους. Δεδομένο που υποδηλώνει τον κίνδυνο μιας συντριβής στην πορεία προς τις εξόδους, αν η καθοδική δυναμική ανεβάσει στροφές. Οι δύο αυτοί κίνδυνοι προκύπτουν από την τελευταία έρευνα σε διαχειριστές κεφαλαίων από την Bank of America Merrill Lynch. Διεξάγεται κάθε μήνα, και θεωρείται ένα από τα καλύτερα βαρόμετρα της γνώμης των διαχειριστών μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων.

Ένα καθαρό 34% των managers ανέφερε ότι τώρα θεωρούν τις παγκόσμιες αγορές μετοχών υπερτιμημένες. Είναι μακράν το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται στην έρευνα τα τελευταία 17 χρόνια, λέει η Merrill Lynch. Και η περιοχή που θεωρούν το πιο υπερτιμημένη ήταν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ένα 48% από αυτά τα στελέχη λένε ότι στα χαρτοφυλάκιά τους είναι υπέρβαροι σε μετοχές, που σημαίνει ότι έχουν στην κατοχή τους περισσότερες από τις απαιτούμενες από τα επίπεδα αναφοράς τους.

Αυτή την εβδομάδα, οι αγορές είχαν την πρώτη απόδειξη ότι ακόμη και ο Πρόεδρος Donald Trump και η κυβέρνησή του με αυθεντίες στα deal, θα μπορούσαν να έχουν μια δύσκολη στιγμή, καθώς διαπραγματεύεται συμφωνίες στην Ουάσιγκτον.

Μια υποχώρηση, μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων μηνών, θα πρέπει να είναι μια παύση που ανανεώνει απλά την ανοδική δυναμική. Αρκεί οι επενδυτές να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Trump θα έχει μια ευκολότερη συνέχεια μέσα στο χρόνο και θα προχωρήσει ακόμη πιο επιθετικά στη μείωση των ρυθμίσεων, όπως ο ίδιος έχει υποσχεθεί. Αν είναι έστω και μερικώς επιτυχείς, οι εταιρείες αναμένεται να εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια από το χαμηλότερο κόστος για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Ενώ τα έσοδά τους μπορεί να αυξηθούν εάν οι διευθύνοντες σύμβουλοι αποκτήσουν το θάρρος να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, όταν τα δεσμά από τις προηγούμενες ρυθμίσεις εξαλειφθούν.

«Ο θάνατος της μεταρρύθμισης του νομοσχέδιου υγειονομικής περίθαλψης δεν θα αποδειχθεί μαχαίρι στην καρδιά της ανοδικής αγοράς, όπως ορισμένοι φοβούνταν. Αλλά για να κρατήσει στη ζωή την άνοδο που ορίστηκε ως Trump Trade θα πρέπει η διοίκηση να μετριάσει τις προσδοκίες για το εύρος των αναμενόμενων φορολογικών περικοπών». Σχολίαζαν οι αναλυτές μετά την επικράτηση του άγχους από την προσωρινή αποτυχία ανατροπής του Obamacare, που έδωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των δεικτών από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά η αποτυχία πιθανώς να αναγκάσει τη διακυβέρνηση Τραμπ να καταλήξει σε μια «γοητευτική» φορολογική μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να δικαιώσει μερικά από τα κίνητρα των ως τώρα επενδυτικών κινήσεων στη Wall Street.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο έως 12% μετά από την νίκη έκπληξη στις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, ως επί το πλείστον για τα στοιχήματα που αφορούσαν σε χαμηλότερους φόρους, απορρύθμιση και φορολογικά κίνητρα. Πολλοί λοιπόν αποφάσισαν να ενστερνιστούν την μετατόπιση του κέντρου βάρους στα επενδυτικά στοιχήματα που παρατηρήθηκε στις μετοχικές αξίες αργά την Παρασκευή, καθώς η αγορά αποφάσισε να μειώσει τις ζημίες της μέρας, που προκλήθηκαν από την απόσυρση της πρότασης της διοίκησης Trump για το νομοσχέδιο της υγειονομικής περίθαλψης.

ΧΑ

Τρίτη εβδομάδα πτώσης με βήμα μεγαλύτερο των προηγούμενων

Ένας ακόμα μήνας που στο προγραμματισμένο σε αυτόν Eurogroup δεν ήρθε το ποθητό, από τις αγορές και τις εμπλεκόμενες πλευρές, αποτέλεσμα. Όλοι αναγνωρίζουν, πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές, ότι η καθυστέρηση επιβαρύνει τις προοπτικές της αναιμικής ανάπτυξης που θα προέκυπτε στο 2017, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης, αλλά συμφωνία δεν προέκυψε και πάλι. Μετατέθηκαν λοιπόν οι προσδοκίες για μια χειροπιαστή πρόοδο στην επόμενη συνάντηση των υπουργών οικονομικών, τον Απρίλιο. Τα σχόλια και οι δηλώσεις από τα πολιτικά κέντρα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική υπόθεση, θέτουν τον Μάιο ως το μήνα που θα καταλήξουν οι δυο πλευρές στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Από το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων ωστόσο, οι 26 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης, δείχνουν βελτιωμένη εικόνα στα λειτουργικά κέρδη (+17,7%) και αύξηση 45% των καθαρών κερδών. Η συνεισφορά του κλάδου των Διυλιστηρίων στο δείγμα είναι καθοριστική, καθώς χωρίς αυτά η επίδοση πέφτει στο 5% και 11% αντίστοιχα για τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη. Κάτω από αυτό το μίγμα πληροφοριών, οι επενδυτές οδήγησαν τον ΓΔ σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στις 630 μονάδες που ήταν το ελάχιστο στις 22/3 (629,73) και στις 24/3 (630,58).

Τη Δευτέρα 20/3 το ελάχιστο εμφανίστηκε όπως στις περισσότερες συνόδους την πρώτη ώρα και λίγο πριν το μέσο, είχε εμφανιστεί και το μέγιστο μέρας. Ο τζίρος πέρασε τα 40 εκατ. ευρώ και οι βασικοί δείκτες εμφάνισαν μεταβολές ο 25άρης +0,09%, και -0,10% ο ΓΔ που παρέμεινε πάνω από τις 644 μονάδες και σε αυτό συνέβαλλαν αναλόγως, οι απώλειες των Τραπεζών -1,86% των εταιριών Κοινής Ωφέλειας -1,69%, Ακίνητης Περιουσίας -1,20% και τα κέρδη των κλάδων Πετρελαίου Αερίου +2,59% Τροφίμων Ποτών +2,12% και Εμπορίου +1,71%. Την Τρίτη με τζίρο πάνω από 53,6 εκατ. ευρώ είχαμε βουτιά στους δείκτες Τραπεζών -3,85% και στις εταιρίες Χρ/μικών Υπηρεσιών -2,07% και άνοδο στους δείκτες Πετρελαίου Αερίου +1,93% και Κοινής Ωφέλειας +1,00%. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος για τις τράπεζες ανέβηκε, αφού ο τζίρος για τις τέσσερις αποτελούσε το 59,15% του συνολικού τζίρου από 57,68% τη Δευτέρα.

Την Τετάρτη οι θεσμικοί εκφράσανε διαθέσεις για σχηματισμό θέσεων σε περισσότερα από τα μισά blue chip με τζίρο (44,113 εκατ. ευρώ). Με κέρδη που μέτρησαν για τους βασικούς δείκτες έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες Ακίνητης Περιουσίας +1,94%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,36%, Πρώτων Υλών +0,71%, Τραπεζών +0,68% και Τροφίμων Ποτών +0,47%. Με απώλειες επίσης σημαντικές οι εταιρίες Πετρελαίου Αερίου -2,95%, Τεχνολογίας -1,61%, και στις Κατασκευές Υλικά -1,54%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,04% και έφθασε στις 640,67 από 640,42 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1710,12 από 1706,68 με μεταβολή +0,20%. Την Πέμπτη οι θεσμικοί ώθησαν ανοδικά 9 blue chip και ρευστοποίησαν θέσεις σε κερδισμένες στο 2017 μετοχές, με τζίρο κοντά στα 43 εκατ. ευρώ. Με τα κέρδη τους ώθησαν ανοδικά τα κέρδη σε Κατασκευές Υλικά +1,87%, Τροφίμων Ποτών +0,91%, και Τηλεπικοινωνιών +0,80% κυρίως, ενώ καθοδικά επηρέασαν οι εταιρίες Χρ/μικών Υπηρεσιών -2,39%, Εμπορίου -2,00% και Πρώτων Υλών -1,40%, και Τραπεζών -0,52%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,07% και έφθασε στις 640,20 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1710,75 με μεταβολή +0,04%.

Την Παρασκευή με τον χαμηλότερο τζίρο της βδομάδας (33,362 εκατ. ευρώ) οι εντολές αγοράς έδωσαν κέρδη πάνω από +1% στις εταιρίες Ακίνητης Περιουσίας +1,34%, Πρώτων Υλών +1,14% και Βιομηχανικών Προϊόντων +1,13% και σημειώθηκαν απώλειες για τους δείκτες Τραπεζών -2,58%, Πετρελαίου Αερίου -1,61% και Τηλεπικοινωνιών -1,37%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,71% και έφθασε στις 635,66 και ο 25άρης έκλεισε στις 1697,86 μονάδες με μεταβολή -0,75%.

Ο μέσος τζίρος της τέταρτης βδομάδας του Μαρτίου ανέβηκε στα 42,90 εκατ. ευρώ από 35,32 την προηγούμενη, αλλά ο εβδομαδιαίος πτωτικός βηματισμός μεγάλωσε με τον ΓΔ σε πτώση -1,41% τον 25άρη στο -1,16% και τον FTSEM στο -1,62%. Οι μάχες για να κρατηθεί ο ΓΔ πάνω από τις 640 μονάδες είχαν επιτυχία ως την Πέμπτη. Αλλά, στην τελευταία σύνοδο, με τους παράγοντες της ελληνικής πλευράς να επιστρέφουν από τις Βρυξέλλες χωρίς ημερομηνία επανόδου των Θεσμών, οι θεσμικοί τον οδήγησαν στις 635. Σε κάθε περίπτωση δεν καταστράφηκε η δυναμική συσσώρευσης, αλλά δεν αυξήθηκαν οι προσδοκίες για προσέγγιση των 670 μονάδων που είναι οροφή για φέτος.

Η εβδομάδα έφερε μεταβολές κοντά σε αυτές των βασικών δεικτών αλφαβητικά στις ΜΕΤΚ -0,70%, ΜΟΗ -1,61%, ΜΥΤΙΛ -0,70%, και ΟΤΕ -0,80%. Ξεχώρισαν για το μέγεθος των απωλειών τους οι ΕΤΕ -14,11%, ΕΥΡΩΒ -10,71% και ΠΕΙΡ -9,09% ενώ πτώση σε πέντε συνόδους από -2% ως -4,5% εμφάνισαν αλφαβητικά οι ΑΛΦΑ -2,45%, ΑΡΑΙΓ -4,45%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,12%, ΔΕΗ -3,31%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,42%, και ΕΧΑΕ -2,95%. Στον αντίποδα με κέρδη από +1% ως +8,8% σε πτωτική βδομάδα εμφάνισαν αλφαβητικά οι ΒΙΟ +2,84%, ΓΡΙΒ +2,88%, ΕΕΕ +4,50%, ΕΛΠΕ +5,00%, ΛΑΜΔΑ +1,96%, ΣΑΡ +8,78% και ΦΦΓΚΡΠ +1,16%. Ακολουθούν τα blue chip με μεταβολές θετικές ή οριακά αρνητικές και είναι οι ΜΠΕΛΑ +0,94%, ΟΛΠ +0,63%, ΟΠΑΠ -0,12%, ΤΕΝΕΡΓ +0,74% και ΤΙΤΚ +0,35%. Οι καθοδικές μετοχές αριθμητικά υστερούν έναντι των πτωτικών αλλά είναι σαφής η αρνητική συνεισφορά στους δείκτες της μεγάλης πτώσης των μετοχών των συστημικών Τραπεζών.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ

Εύθραυστη συσσώρευση γύρω από την 'ελκτική δύναμη' της περιοχής των 638 - 635 μονάδων πραγματοποιεί στις τελευταίες 8 συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης, δίχως μέχρι στιγμής να έχει δείξει ότι έχει τα κατάλληλα 'καύσιμα' για να διαφύγει από την πολύ ισχυρή αντίσταση της καθοδικής γραμμής στις 654 μονάδες, περίπου.

Αρνητική είναι μέχρι τώρα και η αδυναμία διαπερατότητας της "Least Squares Moving Average" στις 647 μονάδες, καθώς καθορίζει στο ημερήσιο διάγραμμα τιμών του Δείκτη, μαζί με το απαραίτητο φίλτρο επιβεβαίωσης την υπάρχουσα βραχυχρόνια τάση. Ζητούμενο για τη συνέχεια είναι κατά πρώτον η διατήρηση του άτμητου σε επίπεδο "daily close" του χαμηλού των 23 συνεδριάσεων στις 628 μονάδες και κατά δεύτερον η εδραίωση του Γενικού Δείκτη μέσα στο εύρος διακύμανσης των 635 με 642 μονάδων, διαγραμματικές ενδείξεις, που μπορεί να δώσουν σημαντικούς πόντους στην προσπάθεια "πατήματος" και μετέπειτα ανοδικής καταστρατήγησης της προαναφερόμενης καθοδικής γραμμής αντίστασης στις 654 μονάδες.

Οποιαδήποτε επιστροφή με καταγραφή τιμών χαμηλότερες των 629 μονάδων θα "ανοίξει την καταπακτή" για τις 614 μονάδες. Όσο ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιεί διακράτηση, σε επίπεδο "daily close" των 1692 με 1690 μονάδων, τόσο θα ανοίγονται προϋποθέσεις ανοδικής κίνησης προς τη γνωστή αντίσταση των 1760 με 1740 μονάδων. Επιτυχής είναι και η μέχρι τώρα αποτύπωση candlesticks με θετική κάτω σκιά.

Στον Τραπεζικό δείκτη ο εν εξελίξει σχηματισμός διπλού τοπικού πυθμένα στην περιοχή στήριξης των 670 μονάδων, αφήνει περιθώρια για μια πρώτη ανοδική αναθεώρηση της αντίστασης στις 738 μονάδες. Καθοδικό 'χάλασμα' του σχηματισμού θα δώσει χώρο για μια κατάβαση προς τη στήριξη ορόσημο των 610 μονάδων.

Παρά την εβδομαδιαία πτώση του 25άρη, όρισαν προπορεία 7 μονάδων στα ΣΜΕ

Στην πρώτη εβδομάδα της κυριαρχίας των σειρών Απριλίου, ο τζίρος υποχώρησε από την απουσία μετακύλησης θέσεων στα ΣΜΕ. Αυξήθηκε ωστόσο, κατά 41,34% ο όγκος της σειράς Απριλίου στα ΣΜΕ του 25άρη. Στα options του, οι όγκοι υποχώρησαν -11,83%. Ο FTSE25 κατέληξε πτωτικά υποχωρώντας -1,16%. Οι όγκοι στα ΣΜΕ του 25άρη, υποχώρησαν κατά 36,25%, ενώ οι ανοικτές θέσεις αυξήθηκαν 3,66% στις 7.893 από 7.614.

Ο μέσος όγκος της σειράς Απριλίου, έφτασε στα 2242 ΣΜΕ από 1586. Οι ανοικτές θέσεις της νέας κυρίαρχης σειράς (Απριλίου) από 7.443 έγιναν 7.587. Ο μέσος όγκος της σειράς Μαΐου ήταν 135 από 58 ΣΜΕ μέσο όγκο και η δραστηριότητα προκάλεσε 275 ανοικτές θέσεις. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ της σειράς Απριλίου ορίστηκε στις 1705,00 μονάδες και της επόμενης στις 1702,75. Οι traders όρισαν προ-πορεία της τάξης των 7 μονάδων των ΣΜΕ έναντι του 25άρη (1697,86).

Σύμφωνα με τη συναίνεση των εγχώριων αναλυτών, σαν επικρατέστερο σενάριο μέχρι να προκύψει η είδηση - καταλύτης, δείχνει αυτό που θέλει τον Γενικό Δείκτη να δοκιμάζει τις αποφασιστικές στηρίξεις, ενώ εταιρικά αποτελέσματα, μερίσματα και ελκυστικές αποτιμήσεις θα συνεχίσουν να προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον, αν δεν κατρακυλήσει χαμηλότερα η ψυχολογία των ενεργών παικτών. Στον αντίποδα οι Τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται αδύναμες λόγω της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης, που φέρνει εκροές καταθέσεων, αυξάνει τις ανησυχίες για νέες ανακεφαλαιοποιήσεις και οδηγεί σε αύξηση του ELA.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Χωρίς την είδηση από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης Κυβέρνησης και Θεσμών που θα λύσει την αναμονή των επενδυτών, ολοκληρώθηκε και η προτελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, σε ένα σήριαλ που ήδη μετράει τέσσερις μήνες αναμονής.

Ο χρονικός ορίζοντας παραμένει ασαφής και οι δηλώσεις που κατά καιρούς βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, περισσότερο επιτείνουν την σύγχυση που επικρατεί ως προς το "πότε" και το "πως", παρά συμβάλλουν στο να προσδιοριστεί ένας οριστικός οδικός χάρτης.

Εσχάτως η ανάδειξη ενός νέου σεναρίου που θα περιλαμβάνει το σύνολο των προαπαιτούμενων της β’ αξιολόγησης, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και τα προληπτικά δημοσιονομικά μέτρα σε μια συμφωνία, ήρθε να επιτείνει την αβεβαιότητα. Αφού την ίδια στιγμή, δεν λείπουν οι επίσημες δηλώσεις για άμεση ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και κλείσιμο της συμφωνίας στο επόμενο Eurogroup στις αρχές Απριλίου.

Αναγκαστικά το ενδιαφέρον συνέχισε να επικεντρώνεται γύρω από τα αποτελέσματα των εταιρειών και την φημολογία για το ξεκίνημα της χρονιάς για τις Τράπεζες. Οι 26 εταιρείες που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό χρήσης, δείχνουν βελτιωμένη εικόνα στα λειτουργικά κέρδη (+17,7%) και αύξηση καθαρών κερδών 45%. Η συνεισφορά του κλάδου των Διυλιστηρίων στο δείγμα είναι καθοριστική, καθώς χωρίς την συνεισφορά τους η επίδοση πέφτει στο 5% και 11% για τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά τις Τράπεζες, αν και το δ’ τρίμηνο αναμένεται να είναι θετικό στην τελική γραμμή, οι πρώτες ενδείξεις από το α’ τρίμηνο του 2017 δείχνουν αρνητικό ξεκίνημα, αναστρέφοντας μια εικόνα βελτιώσεων τεσσάρων συνεχόμενων τριμήνων. Οι Τράπεζες έχουν ακόμα χρόνο να επιστρέψουν σε κέρδη και να αφομοιώσουν τις απώλειες του α’ τριμήνου, ωστόσο η τάση αυτή θα εξαρτηθεί από το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης.

Τα τεχνικά δεδομένα του Γενικού Δείκτη δεν άλλαξαν, καθώς ήταν χαρακτηριστική η ακινησία στα ημερήσια κλεισίματα του Βασικού Δείκτη αναφοράς της Αγοράς. Μάλιστα παρατηρήθηκε η ίδια σχεδόν τιμή σε κλείσιμο για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, παρά την ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα που αρχικά εκδηλώθηκε, δείγμα της ατολμίας των δύο πλευρών να κινηθούν αποφασιστικά προς την μία, ή την άλλη κατεύθυνση.

Έτσι παρά την τρίτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, η μεγάλη εικόνα δεν άλλαξε, αν και στα βραχυπρόθεσμα διαγράμματα καταγράφονται οι επιπτώσεις της διάσπασης των κινητών μέσων των 50 και 30 ημερών.

Οι 600 μονάδες παραμένουν το κομβικό σημείο αναφοράς για την αλλαγή της τάσης, καθώς η δίμηνη παραμονή στο στενό εύρος διακύμανσης των 660 – 600 μονάδων διατηρεί αλώβητο το κανάλι συσσώρευσης της Αγοράς. Η ερχόμενη εβδομάδα παραμένει ευνοϊκά προσκείμενη στην διόρθωση με τους συνήθεις μετριοπαθείς ρυθμούς που παρατηρούνται από το Φεβρουάριο και μετά.

Σήμερα

Αρνητικά πρόσημα εμφάνισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, μετά την απόσυρση του νομοσχεδίου των Ρεπουμπλικάνων για την ιατρική περίθαλψη.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 1,54% στις 18.966 μονάδες και ο δείκτης Topix μειώθηκε κατά 1,29% στις 1.523 μονάδες. Στην Κίνα, αντίθετα, το χρηματιστήριο της Σαγκάης σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,03% στις 3.270 μονάδες, ενώ το χρηματιστήριο της Σένζεν διολίσθησε κατά 0,34% στις 534,55 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,50% στις 24.235 μονάδες και στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 100 υποχώρησε κατά 0,12% στις 5.746 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο δείκτηςKospi κατέγραψε μείωση κατά 0,59% στις 2.156 μονάδες.

Οι επενδυτές αποτιμούν ως σημαίνουσα ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ την απόσυρση του νομοσχεδίου, το οποίο επρόκειτο να αντικαταστήσει το «Obamacare». Σύμφωνα με τους αναλυτές, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά την πρώτη ένδειξη αδυναμίας του Αμερικανού προέδρου να υλοποιήσει το κυβερνητικό του έργο.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν αυξάνεται κατά 1,00% στα 110,22 γεν/δολάριο και το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει οριακή άνοδο κατά 0,07% σε 0,7627 δολάρια (USD).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,96% στα 47,51 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν απώλειες κατά 0,75% στα 50,42 δολάρια. Η τιμή του χρυσού αντίθετα, καταγράφει άνοδο κατά 0,68% στα 1.257,00 δολάρια.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Καθοριστική σημασία στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαδραματίσει το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2016, σύμφωνα με αξιωματούχο των Βρυξελλών, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Κατά τον ίδιο, το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 2% και 3% του ΑΕΠ, δηλαδή αρκετά υψηλότερο έναντι του αρχικού στόχου. Σημειώνεται ότι με βάση το συμφωνηθέν πρόγραμμα βοήθειας, ο στόχος του 2016 αφορούσε πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ.

Πλεόνασμα 2,135 δισ. ευρώ εμφάνισε στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι πλεονάσματος 2,853 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για πλεόνασμα 864 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων παράλληλα, διαμορφώθηκε σε 8,343 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 209 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου. Οι δαπάνες επίσης, ανήλθαν σε 7,909 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 1,031 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 434 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,135 δισ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2016 και στόχου για έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ.

Τον «χάρτη» της απασχόλησης στην Ελλάδα παρουσιάζει η Alpha Bank, ΑΛΦΑ-0,63% η οποία εξαίρει το γεγονός ότι παρά τη στασιμότητα της οικονομίας, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε την καθοδική του πορεία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, η αύξηση της απασχόλησης, κατά τη διάρκεια του 2016, μεταξύ άλλων αντανακλά: α) την αύξηση των μισθωτών έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών β) την συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση των απασχολουμένων στην ηλικιακή ομάδα 45-64 γ) την αύξηση της μερικής απασχόλησης με ταχύτερο ρυθμό από την πλήρη απασχόληση

Μείωση της τάξης του 2,4% εμφάνισαν τα ταξιδιωτικά έσοδα, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2017, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 165 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 15% στα 150 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο περιορίστηκε στα 15 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 39 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην κάμψη της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,9%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 4,9%.

Το κενό που αφορά την ενημέρωση των οφειλετών από δικηγόρους επιδιώκει το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες που ρυθμίζει, εκ νέου, την αγορά και προβέπει μεταξύ άλλων ότι η ενημέρωση των οφείλεται θα γίνεται κάθε επτά και όχι κάθε δύο ημέρες.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική του μορφή και το υπουργείο Οικονομίας εκτιμά ότι η αναμόρφωση της νομοθεσία είναι απαραίτητη καθώς, πολύ συχνά πλέον, οι τράπεζες, αλλά και κάθε άλλοι προμηθευτές (εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ) συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες για τα χρέη τους.

«Σε αναμονή για εφάπαξ, στον Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι 23.500 δικαιούχοι. Βάσει του προγραμματισμού 16.500 εφάπαξ θα πληρωθούν έως το Σεπτέμβρη», δήλωσε ο διοικητής του ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) Θανάσης Καποτάς.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ το Σάββατο, σημείωσε ότι μέσα σε δύο ημέρες πληρώθηκαν 650 εφάπαξ ύψους 15 εκατ. ευρώ.

«Έχω 2,5 μήνες στα χεριά μου το Ταμείο, το εφάπαξ θα πληρωθεί είτε μας αρέσει είτε όχι» διαβεβαίωσε. «Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν έβγαινε το εφάπαξ, γιατί είχε ταμειακά προβλήματα το ταμείο, δεν είναι μυστικό, το ξέρει ο καθένας» παραδέχθηκε ο διοικητής του ΕΤΕΑ.

Η μη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος θα ήταν μία «ανεύθυνη ενέργεια» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι «είναι απαραίτητη η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από συμβιβασμούς από όλες τις πλευρές» και ευελπιστώντας σε προσέγγιση των δύο πλευρών, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, η δεύτερη αξιολόγηση. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα τονίζει ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να διασωθεί διασπώντας την και υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν το θέλει αυτό και λιγότερο από όλους η Γερμανία».

Τρεις είναι οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ. Οι δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν χθες, στη Morgan Stanley, χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Ταμείου, στο Λονδίνο.

Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι: α) International Container Terminal Services Inc. β) The Peninsular and Oriental Stream γ) Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών θα εκκινήσει άμεσα.

Δύο συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 357 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν Fraport Greece και Intrakat, ΙΝΚΑΤ+21,15% με στόχο την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Η πρώτη σύμβαση αφορά τα επτά αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, ενώ η δεύτερη αφορά τα επτά αεροδρόμια Αιγαίου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών, περιλαμβάνει την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων.

Σύμβαση με τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών (ΚΑΕ) υπέγραψε η Fraport Greece, εν όψει και της επίσημης αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 έτη.

Σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού της δανεισμού βρίσκεται η Lavipharm A.E.

Στόχο της αναδιάρθρωσης αποτελεί η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας.

«Η διοίκηση της εταιρείας υλοποιεί σταθερά το επιχειρηματικό της σχέδιο, το οποίο θα της επιτρέψει να αναπτυχθεί με υγιείς όρους» προσθέτει η Lavipharm, σε σχετική της ανακοίνωση.

Την απορρόφηση των θυγατρικών της, ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΚ+1,58% Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), Protergia και Protergia Thermo, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ+1,14% Α.Ε., κατόπιν της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τα εμπλεκόμενα διοικητικά συμβούλια.

Ειδικά όσον αφορά τη σχέση ανταλλαγής με τους μετόχους της ΜΕΤΚΑ, το σχέδιο συγχώνευσης προβλέπει τα εξής:

Για κάθε μια υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστη της MΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιληναίος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης.

Η σχέση ανταλλαγής, όπως και οι όροι του Σχεδίου Συγχώνευσης, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορήγησης των αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Στο ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Γερούν Ντέισελμπλουμ από την προεδρία του Eurogroup, εστιάζει το πρακτορείο Reuters, στον απόηχο των δηλώσεών του περί «σπαταλών των χωρών του Νότου». Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, μέχρι πρότινος, ο Ολλανδός υπουργός θεωρούταν σχεδόν βέβαιο ότι θα παρέμενε στο «τιμόνι» της ευρωομάδας, παρά την ήττα του Εργατικού Κόμματος στις ολλανδικές βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, η συνέντευξή του στη Handelsblatt και η αναφορά περί «σπαταλών σε ποτά και γυναίκες» έχει αλλάξει άρδην την κατάσταση. Κατά το Reuters, η συγκεκριμένη δήλωση αποτέλεσε την αφορμή, ώστε διάφορες χώρες να αξιώσουν, με σοβαρούς όρους, την απομάκρυνση του Ντέισελμπλουμ από την προεδρία του Eurogroup.

«Το Brexit είναι αποτυχία και τραγωδία» υποστήριξε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, με αφορμή την έναρξη των διαδικασιών εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. «Οι Βρυξέλλες θα τηρήσουν μία φιλική και δίκαιη προσέγγιση» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να «απλοποιήσουν» τις διαδικασίες, τόνισε παράλληλα, ο κορυφαίος αξιωματούχος. Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους Βρετανούς, αλλά πρέπει να τηρήσουν ορισμένες δεσμεύσεις».

Με ρυθμό της τάξης του 0,4% αναπτύχθηκε, σε τριμηνιαίο επίπεδο, η γαλλική οικονομία, στο δ’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τις τελικές εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας. Η αύξηση του ΑΕΠ εδράστηκε στη βελτίωση των καταναλωτικών δαπανών και στην ενίσχυση των επενδύσεων. Θετική συνεισφορά στην πορεία της οικονομίας είχε και το εμπορικό ισοζύγιο.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν έξι ετών αυξήθηκε ο σύνθετος οικονομικός δείκτης ΡΜΙ της Markit, για τις χώρες της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 56,7 μονάδες τον Μάρτιο έναντι 56 μονάδων τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2011. Την ίδια ώρα, ο δείκτης υπηρεσιών αυξήθηκε στις 56,5 μονάδες από 55,5 μονάδες τον Φεβρουάριο και ο δείκτης μεταποίησης ενισχύθηκε στις 56,2 μονάδες από 55,4 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γερμανία, ο σύνθετος οικονομικής δείκτης εκτινάχθηκε στις 57 μονάδες έναντι 56,1 μονάδων τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών.

Στη Γαλλία παράλληλα, η αντίστοιχη επίδοση διαμορφώθηκε στις 57,6 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,7 μονάδων έναντι του Φεβρουαρίου.

Αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εμφάνισαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, παρουσίασαν άνοδο κατά 1,7% κατόπιν αύξησης 2,3% τον Ιανουάριο.

Οι αναλυτές ανέμεναν ενίσχυση των πωλήσεων κατά 1,6%. Οι θετικές επιδόσεις του τελευταίου διμήνου αποδίδονται στην ανάκαμψη του μεταποιητικού κλάδου.

Την απαιτούμενη άδεια για την έναρξη της κατασκευής του αγωγού αερίου «Keystone XL» έλαβε από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης η TransCanada Corp. «Ευχαριστούμε την αμερικανική κυβέρνηση για την αξιολόγηση και την έγκριση αυτής της πρωτοβουλίας και αδημονούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ενεργειακές δομές της βόρειας Αμερικής» ήταν το μήνυμα του εκτελεστικού διευθυντή της TransCanada. Σημειώνεται ότι ο πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, είχε «παγώσει» τα σχέδια για την κατασκευή του «Keystone XL», λόγω των αντιδράσεων διάφορων περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Στην πρώτη μείωση των επιτοκίων μετά από επτά μήνες, προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, ως απόρροια της σταθεροποίησης του πληθωρισμού. Συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 9,75%, παρά τις προβλέψεις για διατήρηση στο 10%. Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας αποδίδεται στην σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 4,6%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Σημειώνεται ότι ο δείκτης τιμών είχε εκτιναχθεί, το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και στο 17%.