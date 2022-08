Ν. Δένδιας: Χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή απάντηση στη ρωσική εισβολή

"Όταν λέμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί μια υπαρξιακή πρόκληση για τον κόσμο και για τις αξίες μας, τότε η απάντηση πρέπει να είναι εξίσου σοβαρή, πρέπει να είναι μια πανευρωπαϊκή απάντηση", υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο συνέδριο "2022 Bled Strategic Forum" στη Σλοβενία και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα: «Πόσες προκλήσεις για την Ευρώπη» ("How many challenges for Europe").

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, τα κράτη δεν έχουν μεμονωμένα την ικανότητα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αν αφεθούν μόνα τους και πληρώνουν βαρύ τίμημα για την υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας. Πρόσθεσε δε, πως το επίπεδο της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα δεν έχει κανένα νόημα και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

"Πρέπει να τους υποστηρίξουμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να είμαστε τολμηροί", υπογράμμισε.

"Αν θέλουμε να κρατήσουμε τις κοινωνίες μας μαζί μας, σε περιόδους πληθωρισμού και σε περιόδους αύξησης της ανισότητας, πρέπει να δράσουμε, αλλιώς θα δούμε μια λαϊκιστική αντίδραση και όλο το πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη θα αλλάξει ουσιαστικά".

"Η κοινή γνώμη περιμένει, δικαίως, από την πολιτική ηγεσία να δώσει μια ορθολογική απάντηση και να εξηγήσει τι κάνει, να είναι σε θέση να τη διευκολύνει, αλλιώς η κοινή γνώμη θα αλλάξει ηγεσία. Αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας".

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στις πολύπλευρες προκλήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή εκτός από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του: ένας δύσκολος γείτονας, η κρίση στη Λιβύη, η Συρία, το Σαχέλ.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιάρτο ότι θα έπρεπε να είμαστε ευγνώμονες στην Τουρκία για τη βοήθεια στην πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά, ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, "αλλά υπάρχει ένα μεγάλο "αλλά".

"Η Τουρκία είναι το μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει ούτε μία από τις οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία", υπενθύμισε. "Η Ρωσία χρησιμοποιεί την τουρκική οικονομία ως διέξοδο από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αν επιτρέψεις διεξόδους στην πολιτική των κυρώσεων τότε αυτές δεν θα λειτουργήσουν ή θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να λειτουργήσουν".

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν απειλή για τις θέσεις εργασίας και της ανάπτυξη. "Το αντίθετο μάλιστα, είναι δημιουργός θέσεων εργασίας και ανάπτυξης", επεσήμανε.

Αναφερόμενος δε στη συνάντησή του νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου για το κλίμα Τζον Κέρι, επεσήμανε ότι ο Νο1 κλάδος που δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης στις ΗΠΑ είναι οι μηχανικοί τουρμπινών για την πράσινη μετάβαση.

"Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πράσινη μετάβαση σαν μια θετική εξέλιξη που δημιουργεί μια πιο συμπεριλιπτική, δίκαιη και βιώσιμη οικονομία", σημείωσε. "Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την κρίση στην Ουκρανία σαν ένα τρόπο για να 'σκοτώσουμε' την πολιτική της πράσινης μετάβασης".

Πρέπει να κάνουμε την ευρωπαϊκή πολιτική ακόμη πιο πράσινη, σημείωσε και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί ακόμη πιο γρήγορα.

"Δεν υπάρχει επιλογή: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δε μπορούμε να επιβιώσουμε αν δε την αντιμετωπίσουμε", κατέληξε.

