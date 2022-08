«House of the Dragon»: 9.9 εκατ. θεατές είδαν το πρώτο καθηλωτικό επεισόδιο

Tο πολυαναμενόμενο prequel του «Game Of Thrones», «House Of The Dragon» έκανε πρεμιέρα στο HBO την Κυριακή 21 Αυγούστου και έσπασε όλα τα ρεκόρ.

Η πρεμιέρα της σειράς που είναι αφιερωμένη στην ιστορία του Οίκου και της βασιλείας των Targaryen, ξεπέρασε σε προβολές κάθε προηγούμενη, καθώς την παρακολούθησαν περίπου 9.9 εκατομμύρια θεατές μόνο στην Αμερική, σε HBO και HBO Max, σε ένα μόλις βράδυ. O επικεφαλής περιεχομένου του HBO, Casey Bloys δήλωσε: «Ήταν υπέροχο που είδαμε εκατομμύρια θαυμαστές του GΟΤ να επιστρέφουν στο Westeros.





To «House Of The Dragon» θα περιλαμβάνει 10 επεισόδια που θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση. Βασίζεται στο βιβλίο του George R.R. Martin «Fire & Blood» και τοποθετείται περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο «Game of Thrones».