Νεκρός και τραυματίες από έντονες αναταράξεις σε πτήση από Λονδίνο για Σιγκαπούρη

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έντονες αναταράξεις κατά τη διάρκεια πτήσης της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το BBC.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 777-300ER, το οποίο είχε απογειωθεί από το Χίθροου, προσγειώθηκε τελικά στην Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος», τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

«Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα στο αεροσκάφος. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές στην Ταϊλάνδη για να παρέχουμε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια και στέλνουμε μια ομάδα στην Μπανγκόκ για να παράσχουμε οποιαδήποτε πρόσθετη βοήθεια απαιτείται» σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

One passenger killed and others injured on flight from London to Singapore hit by severe turbulence, airline sayshttps://t.co/EZUltnVs7q

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 21, 2024