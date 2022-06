«Kill Or Be Killed»: Θρυμματισμένη αντανάκλαση του κόσμου γύρω μας

Ο πρώτος τόμος του «Kill Or Be Killed», ο οποίος περιέχει τα πρώτα δέκα από τα συνολικά είκοσι τεύχη της σειράς, θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 28 Ιουνίου από τις εκδόσεις «Μικρός Ήρως».

Η υπόθεση ξεκινάει όταν ο Ντίλαν, ένας καταθλιπτικός τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Η απόπειρα αποτυγχάνει και ο Ντίλαν ετοιμάζεται να επιστρέψει στη συνηθισμένη του ζωή, όμως σύντομα τον επισκέπτεται ένας δαίμονας που του εξηγεί πως η ζωή του, πλέον δεν του ανήκει. Αν θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει κάθε μήνα να σκοτώνει έναν άνθρωπο.

Έτσι, χωρίς να έχει επιλογή, ο πρωταγωνιστής σπρώχνεται, ενάντια στη θέλησή του, σε μια ζωή αυτόκλητης απονομής δικαιοσύνης. Αποφασίζει να σκοτώνει κακούς ανθρώπους, όμως πώς ορίζει κανείς το κακό; Σε ποιο σημείο τελειώνει το καλό και ξεκινάει το κακό; Ο Ντίλαν θα ήθελε να φανταστεί τον εαυτό του ως εκδικητή που σκοτώνει μόνο όποιους το αξίζουν, όμως είναι στην πραγματικότητα διαφορετικός από έναν απλό τρομοκράτη;

Το «Kill Or Be Killed» είναι μία συναρπαστική ιστορία μυστηρίου από το βραβευμένο δίδυμο Ed Brubaker και Sean Phillips, δημιουργών των σειρών Criminal, Fatal και The Fade Out. Ξεκίνησε αρχικά σαν μια πιο σκοτεινή ματιά πάνω στο θέμα της αυτόκλητης δικαιοσύνης, σύντομα όμως μετατράπηκε σε μια θρυμματισμένη αντανάκλαση του κόσμου γύρω μας.





