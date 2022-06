Στο Ισραήλ θα μεταβεί σήμερα Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of the General Staff of Israel Defense Forces Αντιστρατήγου Aviv Kohavi.

Η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ επαναπρογραμματίστηκε κατόπιν αναβολής της αρχικά προγραμματισμένης επίσημης επίσκεψής του λόγω της επικρατούσας κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή