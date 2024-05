ΕΚΤ: Αλλάζουν τα stress tests στις τράπεζες της ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα επανεξετάσει τις ετήσιες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) στις τράπεζες της ευρωζώνης, ώστε να είναι πιο σύντομες, αλλά πιο παρεμβατικές, δήλωσε η Κλόντια Μπούχ, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

«Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) θα προσαρμοστεί για να γίνει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική, με βάση τις αλλαγές που αποφασίστηκαν τα τελευταία χρόνια», έγραψε η Κλόντια Μπούχ σε ανάρτησή της στα social media. Με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι επόπτες αξιολογούν και εκτιμούν τακτικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κάθε τράπεζα στην ευρωζώνη. «Η νέα SREP δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερη εποπτεία ή ότι θα ευνοήσουμε μια προσέγγιση «ελαφράς επαφής».

To help keep banks safe in an evolving risk environment, the Supervisory Board has decided to update the Supervisory Review and Evaluation Process, says Chair Claudia Buch.

The changes aim at making the SREP more effective https://t.co/C7Ammtb3zt pic.twitter.com/TajIoTEG1v

— European Central Bank (@ecb) May 28, 2024