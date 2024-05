Τριπλή αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους – Οι οργισμένες αντιδράσεις του Ισραήλ

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, σε μια προσπάθεια, όπως λένε, να στρέψουν την προσοχή στις προσπάθειες εξεύρεσης πολιτικής λύσης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις χώρες, ενεργώντας από κοινού, ελπίζουν ότι θα ενθαρρύνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, σε μια διπλωματική προσπάθεια που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η συμβολική αυτή απόφαση έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία κατηγόρησε και τις τρεις χώρες ότι επιβραβεύουν την τρομοκρατία.

Το Ισραήλ απέσυρε τους πρεσβευτές του και επέπληξε επίσημα τους απεσταλμένους τους στο Τελ Αβίβ. Και οι τρεις κλήθηκαν στο υπουργείο Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, για να τους δείξουν πλάνα από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου μπροστά στα μέσα ενημέρωσης.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τις τρεις χώρες αυξάνει τη διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ, την ώρα που ζητείται από τον ΟΗΕ ο τερματισμός των επιχειρήσεων των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) στη νότια Γάζα ενώ το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου.

Οι δυτικές χώρες έχουν επίσης εντείνει τις κυρώσεις κατά των ισραηλινών εποίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η διαδικασία της διπλωματικής αναγνώρισης ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά συνήθως περιλαμβάνει επίσημη ανταλλαγή διαπιστευτηρίων με την Παλαιστινιακή Δημοκρατία.

Τα υφιστάμενα προξενεία ή αποστολές στη Δυτική Όχθη ή την Ανατολική Ιερουσαλήμ μετατρέπονται στη συνέχεια σε επίσημες πρεσβείες, ενώ οι αντιπρόσωποι παιρνουν τον τίτλο του πρέσβη.

Και οι τρεις χώρες δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα που καθορίστηκαν πριν από τον πόλεμο του 1967, με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης.

Η παλαιστινιακή σημαία κυμάτισε πάνω από το κοινοβούλιο της Ιρλανδίας, την ώρα που οι βουλευτές συζητούσαν επί τέσσερις περίπου το θέμα.

Πριν από το υπουργικό συμβούλιο όπου θα ελαμβάνετο η επίσημη απόφαση, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σίμον Χάρις δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ιστορική και σημαντική» κίνηση ενώ ανέφερε ότι ελπίζει πως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα, διότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε είδους πίεση ώστε να επιτευχθει η κατάπαυση του πυρός.

«Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή που πιστεύω ότι στέλνει μήνυμα ότι υπάρχουν δράσεις που μπορείς να αναλάβεις ως χώρα για να βοηθήσεις να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα και ο στόχος της λύσης των δύο κρατών, τη στιγμή που άλλοι προσπαθούν δυστυχώς να τη τορπιλίσουν» δήλωσε ο Ιρλανδός πρόεδρος.

Καθώς τέθηκε σε ισχύ η επίσημη αναγνώριση και από την Νορβηγία ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε δήλωσε ότι πρόκειται για «μια ξεχωριστή ημέρα για τις σχέσεις Νορβηγίας-Παλαιστίνης».

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης «δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης δικαιοσύνης», αλλά και «απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ειρήνη».

Επέμεινε ότι η Ισπανία δεν ενεργεί εναντίον του Ισραήλ και στέκεται εναντίον της Χαμάς, η οποία αντιτίθεται στη λύση των δύο κρατών.

Το Ισραήλ εμφανίζεται εξαιρετικά οργισμένο με την Ισπανία. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ισραέλ Κατζ, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει χορό φλαμένκο και μουσική σε αντιπαράθεση με εικόνες από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και την φράση : “Χαμάς: ευχαριστώ Ισπανία”.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2024