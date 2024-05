77o Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας για το «Anora» του Σον Μπέικερ

Η ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ Καννών 2024.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής, παραγωγός, σεναριογράφος και μοντέρ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το «Anora», «ένα θορυβώδες ρομάντζο ανάμεσα σε μια χορεύτρια (Mikey Madison) και τον άσεμνο πλούσιο γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη (τον υποδύεται ο Mark Eydelshteyn)», όπως σημειώνει το Variety.

Ο Μπέικερ είναι ο πρώτος Αμερικανός σκηνοθέτης που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ από to το 2011, όταν ο Τέρενς Μάλικ κέρδισε τον Φοίνικα για το «The Tree of Life». Το «Anora» είναι η τρίτη ταινία του Μπέικερ που έκανε το ντεμπούτο του στις Κάννες, μετά το «The Florida Project» και το «Red Rocket».

Ο 53χρονος Μπέικερ αφιέρωσε το βραβείο σε «όλες τις εργάτριες του σεξ, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον», υπογραμμίζοντας τη σημασία της «δημιουργίας ταινιών που προορίζονται για θεατρική έκθεση». Όπως το έθεσε ο Μπέικερ από το βήμα του Φεστιβάλ, «πρέπει να υπενθυμίζεται στον κόσμο ότι το να βλέπεις μια ταινία στο σπίτι, ενώ σκρολάρεις στο τηλέφωνό σου… δεν είναι (σωστός) τρόπος. Η παρακολούθηση μιας ταινίας με άλλους σε έναν κινηματογράφο είναι μια από τις σπουδαίες κοινές εμπειρίες. Οπότε λέω ότι το μέλλον του κινηματογράφου είναι από εκεί που ξεκίνησε: Σε έναν κινηματογράφο».

Τα βραβεία αναλυτικά

Χρυσός Φοίνικας

Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο

All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής

Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο

The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός

Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία

Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο

The Substance, της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης)

Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία

Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους

The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία

Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες

Τη φετινή Κριτική Επιτροπή απαρτίζουν: Πρόεδρος η σκηνοθέτης και ηθοποιός από την Αμερική, Γκρέτα Γκέργουιγκ, μέλη η σεναριογράφος και σκηνοθέτης Εμπρού Τζεϊλάν (Τουρκία), ηθοποιός Λίλι Γκλάντστοουν (Ηνωμένες Πολιτείες), η ηθοποιός Εβα Γκριν (Γαλλία), η σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ναντίν Λαμπακί (Λίβανος), ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Χουάν Αντόνιο Μπαγιονά (Ισπανία), ο ηθοποιός Πιερφρανσέσκο Φαβίνο (Ιταλία), ο σκηνοθέτης Χιροκάζου Κόρε Έντα (Ιαπωνία) και ο ηθοποιός και παραγωγός Ομάρ Σι (Γαλλία).