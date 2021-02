Η streaming Disney+ αποσύρει ταινίες κινουμένων σχεδίων με ρατσιστικά στερεότυπα

Φαίνεται ότι η υπηρεσία streaming Disney Plus, η οποία ανήκει στην εταιρεία Walt Disney, προσαρμόζεται στην εποχή με νεότερη κίνηση της τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε μερικές από τις παλαιότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων - προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα από την απλή προσθήκη προειδοποιητικών μηνυμάτων 12 δευτερολέπτων.

Λόγω ρατσιστικών στερεοτύπων, κλασικές ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως Peter Pan, Aristocats, Lady and the Tramp, Dumbo και The Jungle Book, δεν είναι πλέον προσβάσιμες σε παιδικούς λογαριασμούς και θα απαιτείται έγκριση ενηλίκων για την προβολή τους.

Ακόμα και με λογαριασμό ενηλίκου, στις ταινίες εξακολουθούν να υπάρχουν τα προειδοποιητικά μηνύματα:

«Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρνητικές απεικονίσεις ή / και κακομεταχείριση ανθρώπων ή πολιτισμών. Αυτά τα στερεότυπα ήταν λάθος τότε και είναι λάθος τώρα. Αντί να καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο, θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον επιβλαβή αντίκτυπό του, να μάθουμε από αυτόν και να πυροδοτήσουμε τη συζήτηση για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς μαζί».

«Η Disney έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ιστορίες με εμπνευσμένα και φιλόδοξα θέματα που αντικατοπτρίζουν την πλούσια πολυμορφία της ανθρώπινης εμπειρίας σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Η ταινία «Peter Pan» θεωρείται ότι περιέχει φυλετικά στερεότυπα που αφορούν τους ιθαγενείς Αμερικανούς και για αντίστοιχους λόγους στις ταινίες δεν μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση παιδιά κάτω των 7 ετών.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν, αλλά μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, να το μάθουμε και να προχωρήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα αύριο, το οποίο σήμερα μπορούμε να ονειρευόμαστε μόνο» αναφέρεται στο site της Disney.