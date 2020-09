H Microsoft ετοιμάζεται για τη διάθεση της πλατφόρμας Outlook Spaces

To μέχρι σήμερα γνωστό ως Project Mocca της Microsoft αλλάζει όνομα και είναι έτοιμο προς κυκλοφορία στο Διαδίκτυο ως Outlook Spaces.

To εργαλείο αυτό θα είναι αρχικά διαθέσιμο στους χρήστες της υπηρεσίας Outlook for the Web και αργότερα σε μεγαλύτερο εύρος κοινού. Οι διαρροές για το όνομά του έχουν αποδειχθεί ως αληθινές, για το εργαλείο παραγωγικότητας, το οποίο θα αποτελεί μία ενοποιημένη πλατφόρμα, μέσα στην οποία θα μπορεί κανείς να έχει τις λίστες των υποχρεώσεών του, τις σημειώσεις του, μαζί με τις επαφές, την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και όλες τις υπενθυμίσεις.

Ο απώτερος σκοπός εδώ είναι να γίνει πιο απλή και οργανωμένη η καθημερινότητα ενός επαγγελματία, με την απαραίτητη πληροφορία μαζεμένη σε ένα σημείο. Φαίνεται πως αυτή είναι η απαίτηση και στην εποχή του κορωνοϊού, όπου ένα διόλου ευκαταφρόνητο πλήθος εργαζομένων επιλέγουν την τηλεργασία και ένα τέτοιο εργαλείο θα τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα της εργασιακής καθημερινότητας, ακόμα και από το σπίτι.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους Spaces, χώρους μέσα στους οποίους μπορούν να εντάξουν τις διαφορετικές υποχρεώσεις ή συνεργασίες τους και εκεί μέσα να προσθέσουν όλα τα είδη της πληροφορίας που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν πιο γρήγορα τις εργασίες τους. Η Microsoft προσφέρει μια σειρά από ενδιαφέροντα πρότυπα, πάνω στα οποία μπορούν να βασίζονται οι χρήστες του κάθε Space.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, όπως αναφέρει και το ZD Net σε σχετικό άρθρο του, δεν είχε έρθει κάποια επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της Microsoft αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την έναρξη της διάθεσης της πλατφόρμας αυτής στο διαδικτυακό κοινό, αλλά από πολλές πηγές θεωρείται ως δεδομένο ότι πολύ σύντομα το εν λόγω εργαλείο θα είναι έτοιμο, πιθανότατα ως δωρεάν προσθήκη σε λογαριασμούς υπηρεσιών όπως το Office 365.