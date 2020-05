Θερινές προτάσεις από την Peugeot

Η αγορά αυτοκινήτου επιχειρεί να βρει ξανά το βηματισμό της, μετά από ένα δύσκολο δίμηνο που περάσαμε όλοι και στη χώρα μας, λόγω της πανδημίας. Οι προσφορές βοηθούν τους καταναλωτές που είναι έτοιμοι να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο να επιλέξουν το πιο ταιριαστό στις ανάγκες τους, στη βάση του best value for money, ενώ και στον τομέα της συντήρησης υπάρχουν συμφέρουσες προτάσεις. Με δύο ενδιαφέροντα προγράμματα, λοιπόν, υποδέχεται η Peugeot την καλοκαιρινή περίοδο.

Το πρώτο PEUGEOT SUMMER SALES αφορά την έξυπνη απόκτηση αυτοκινήτου και ισχύει από τις 15 Μαϊου για όλα τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Οι τιμές όπως τονίζουν τα στελέχη της εταιρίας είναι μοναδικές τιμές με μέγιστα οφέλη για όλα τα μοντέλα. Το πρόγραμμα SUMMER SALES ισχύει σε όλο το επίσημο δίκτυο διανομέων της γαλλικής μάρκας πανελλαδικά και αφορά όλη την γκάμα των μοντέλων της, πλήθος εκδόσεων, κινητήρων και επιπέδων εξοπλισμού. Οι φίλοι της μάρκας μπορούν να αγοράσουν εύκολα και γρήγορα το μοντέλο της επιλογής τους από το σούπερ μίνι Peugeot 108 έως την ναυαρχίδα 508, το Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς Peugeot 208, οποιοδήποτε μοντέλο από την εξαιρετικά δημοφιλή οικογένεια των SUVs 2008, 3008 και 5008, το MPV Peugeot Rifter αλλά και το ηλεκτρικό Peugeot 208 που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, για όλα τα μοντέλα της Peugeot ισχύουν 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και 2 χρόνια οδικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα PEUGEOT 3PLUS εξασφαλίζει αφενός την προστασία της υγείας και αφετέρου την ασφάλεια των επιβατών του αυτοκινήτου. Παρέχεται στο πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Peugeot στην πολύ ειδική τιμή των 50 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και καλύπτει τα εξής:

-Αντιβακτηριδιακό Καθαρισμό Κλιματιστικού

Το πρόγραμμα Peugeot 3 PLUS περιλαμβάνει κατ’ αρχήν αντιβακτηριδιακό καθαρισμό και έλεγχο 8 σημείων του συστήματος κλιματισμού, με αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον. Ο συστηματικός έλεγχος και η σωστή συντήρηση του κλιματιστικού συστήματος φιλτράρει αποτελεσματικά τη σκόνη και τα μικροσωματίδια ώστε ο αέρας της καμπίνας να είναι πάντοτε καθαρός.

-Τεχνικό Έλεγχο Ασφάλειας 20 σημείων

Η δεύτερη παροχή είναι ο τεχνικός έλεγχος ασφαλείας 20 ζωτικών σημείων εντός και εκτός του αυτοκινήτου - συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας της οποίας ο έλεγχος καθίσταται απαραίτητος, ιδίως για τα αυτοκίνητα που έχουν μείνει ακίνητα για αρκετό καιρό. Ο έλεγχος αυτός λειτουργεί και προληπτικά βοηθώντας τους κατόχους να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα εγκαίρως ώστε να αποφευχθεί κάποια πιθανή δυσλειτουργία και κατ’ επέκταση μια κοστοβόρα επισκευή.

-Εξωτερική και Εσωτερική Απολύμανση

Η απολύμανση του αυτοκινήτου μας αποτελεί πλέον μια υποχρεωτική διαδικασία για την προστασία της υγείας μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος 3PLUS διενεργείται εσωτερικά και εξωτερικά απολύμανση με την χρήση προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή.