Κομμάτια - φετίχ σε τέλεια σύνθεση

Μερικά πράγματα δεν αμφισβητούνται, όπως κάποιες σταθερές αξίες του στιλ που παραμένουν ακλόνητες, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Ένα γαλάζιο πουκάμισο, για παράδειγμα, έχει πάντα τον τρόπο να αναβαθμίζει μία εμφάνιση. Το ίδιο ισχύει και με ένα καμηλό σακάκι με καρό.

Τι γίνεται όμως όταν συνδυάσει κανείς όλα αυτά τα στοιχεία - κλειδιά σε μία και μόνο εμφάνιση; Η ομάδα του In Icons We Trust απαντά:

IN ICONS WE TRUST

· Η πλεκτή γραβάτα. Η υφή της δίνει βάθος και περιεχόμενο στην εμφάνιση, μια εγκυρότητα και σιγουριά που ξεπερνά τα όρια του σωστού και του λάθους. Συνδυάζεται με όλα και αναδεικνύει κάθε πουκάμισο, με print ή όχι.

· Βέβαια, όπως στέκεται πάνω στο κλασικό γαλάζιο πουκάμισο της σημερινής ανάρτησης, μοιάζει η ιδανική επιλογή. Προσέξτε το πουκάμισό σας να έχει μαλακή υφή, για να γράψει καλύτερα δίπλα από τις μαλακές υφές του σακακιού και της γραβάτας.

· Ένα καμηλό σακάκι είναι μέρος της ενημερωμένης γκαρνταρόμπας του σύγχρονου άνδρα. Αυτό εδώ που υιοθετεί το λεπτό, σχεδόν αχνό γραμμικό καρό, απογειώνεται αμέσως στη σφαίρα του κλασικού.

· Για να το ελαφρύνουμε, το ταιριάζουμε με ένα παντελόνι σε στενή γραμμή cigarette, σε ζωηρό, σχεδόν pop χρώμα. Αυτό το μπλε είναι ό,τι πρέπει.

· Loafers, καστόρινα και σε σκούρα απόχρωση, δίνουν το σωστό ύφος που ακροβατεί ανάμεσα στο contemporary chic και το κλασικά ασφαλές.

IN ICONS WE TRUST

Σακάκι από μαλλί, βαμβακερό πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και βαμβακερό παντελόνι, όλα The Bostonians. Διαθέσιμα από τις The Bostonians Boutiques.

Loafers από καστόρι Salvatore Ferragamo. Διαθέσιμα από τη Salvatore Ferragamo Boutique. Pochette από μετάξι Andrew's Ties.

Ρολόϊ Top Gun Pilot Edition Mojave Desert, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

IN ICONS WE TRUST

