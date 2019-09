Βλέποντας το τζιν σοβαρά

Φορεμένο με δεκάδες τρόπους, το denim φέτος κάνει μία πολύ επίσημη εμφάνιση, σε tailored παντελόνια και ιδιαίτερα πουκάμισα, πάντα σε σκούρο χρώμα και με κρουστή υφή.

Η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει μία εμφάνιση που υιοθετεί το ύφασμα σε ένα total look με δυτικές αναφορές αλλά ήρεμους, γήινους συνδυασμούς χρωμάτων και αξεσουάρ.

• Το denim total look ονομάζεται και Canadian tuxedo. Γιατί; Τη δεκαετία του 1950, ο μουσικός Bing Crosby παραλίγο να αποκλειστεί από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Βανκούβερ του Καναδά, επειδή φορούσε total denim. Όταν το έμαθε η εταιρεία Levis, του έστειλε ένα tailor made denim tuxedo, ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την επισημότητα της εμφάνισής του. Από τότε έχει περάσει από πολλές μετενσαρκώσεις.

• Τζιν με δερμάτινο μπουφάν είναι πάντα μία καλή ιδέα, ειδικά όταν το τελευταίο είναι σε ζεστές αποχρώσεις του καφέ ή της τερακότας.

• Συνδυάστε με μαλακά μποτάκια στην ίδια παλέτα, φροντίζοντας να είναι καλοφτιαγμένα και φροντισμένα.

• Σημαντική λεπτομέρεια, το ρεβέρ στο τζιν, καθώς του ταιριάζει περισσότερο από κάθε άλλο παντελόνι.

Δερμάτινο μπουφάν, τζιν πουκάμισο και παντελόνι όλα Pepe Jeans. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Δερμάτινα μποτάκια Καλογήρου. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Γυαλιά ηλίου Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Πηγή: In Icons We Trust

