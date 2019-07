Πέθανε ο ηθοποιός Cameron Boyce, σε ηλικία μόλις 20 ετών

Σε ηλικία μόλις 20 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κάμερον Μπόις. Ο αδικοχαμένος νέος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο κοινό από την συμμετοχή του σε σειρές του Disney Channel.

Ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του, από τους γονείς του. Πέθανε στον ύπνο του ύστερα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν έπειτα από χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας.

Την τραγική είδηση ανακοίνωσε μέλος της οικογένειας του ηθοποιού. «Ο κόσμος έχασε ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα, αλλά το πνεύμα του θα ζει μέσα από τις σκέψεις όσων των γνώρισαν και τον αγάπησαν» τόνισε συγγενής του Κάμερον Μπόις.

Ο Κάμερον Μπόις έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο βίντεοκλιπ «That Green Gentleman (Things have changed) των Panic! at the Disco, το 2008. Εκεί ο Μπόις ενσάρκωνε τον κιθαρίστα Ryan Ross στην παιδική του ηλικία.

Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στην σαπουνόπερα «General Hospital: Night Shift» υποδυόμενος τον Michael Stone Cates Junior, στην μεγάλου μήκους ταινία τρόμου «Mirrors» και στο «Eagle Eye».

Δύο χρόνια αργότερα ο αδικοχαμένος ηθοποιός έπαιξε στην κωμωδία «Grown Ups» τον Keith Feder, τον κακομαθημένο γιο του Adam Sandler, ενώ λίγους μήνες μετά έδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στη διαδικτυακή σειρά «The Legion of Extraordinary Dancers».

Η καριέρα του Μπόις άρχισε σιγά σιγά να χτίζεται από το 2011 και μετά καθώς το 2009 η μόνη του συμμετοχή στη μεγάλη οθόνη ήταν μέσω της διαφήμισης των Burger King και της παρουσίασης της ταινίας «Transformers: Revenge of the Fallen».

Η συνεργασία του με την Disney ξεκίνησε το 2011 όταν εμφανίστηκε στην σειρά «Good Luck Charlie» του Disney Channel και λίγο αργότερα συμμετείχε και στο Dancing with the stars.

H μικρή του συμμετοχή στην κωμωδία «Judy Moody» αλλά και στο «Shake it up» της Disney έδειξαν ότι το 2011 ήταν η χρονιά του και ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στη σειρά «Disney Channel Jessie» το επιβεβαίωσε.

Το 2015 ο Μπόις συμμετείχε στο «Descendants: Wicked World» (Επόμενη Γενιά: Κακός Κόσμος» παίζοντας τον Carlos, γιο της Cruella de Vil, ρόλος που επανήλθε και στο σίκουελ του 2017 αλλά και στην συνέχεια που αναμένεται να βγει φέτος.